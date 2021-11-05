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بـ"مكافأة شهرية".. التضامن: فتح باب التطوع للرائدات المجتمعيات (الشروط والمميزات)

05:28 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
بـ"مكافأة شهرية".. التضامن: فتح باب التطوع للرائدات المجتمعيات (الشروط والمميزات)

وزارة التضامن الاجتماعي

(مصراوي):

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، إتاحة توظيف عدد من المتطوعات كرائدات مجتمعيات بمكافأة شهرية.

وكشف بيان للوزارة، الشروط الواجب توافرها كالتالي:

- عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة.

- حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدنى.

- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الإقناع وبالحفاظ على السرية.

- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).

- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي - تابلت).

آلية التقدم والمستندات المطلوبة:

- التقديم مـن خـلال الموقع الإلكتروني للوزارة ( اضغط هنا ).

أو

- إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم 1442 وإرفـاق صـورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.

مميزات التعاقد:

- التعاقد سنويًا ويُجدّد بناء على حسن الأداء.

- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين 900- 1300 جنيه طبقًا لحجم العمل.

- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم قبول نسبة من المتطوعات من مستفيدات أسر معاش "تكافل" الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.
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وزارة التضامن الاجتماعي المتطوعات كرائدات مجتمعيات مكافأة شهرية التوعية المجتمعية

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