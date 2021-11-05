للمصريين بالسعودية.. 10 آلاف ريال غرامة أداء العمرة دون تصريح

كتب - يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة أعلنت فرض غرامات مالية لمن يضبط قادما لأداء العمرة ودخول الحرم المكي الشريف لأداء الصلاة دون تصريح.

وقال حنفي لمصراوي، الجمعة، إن الأمن السعودي فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادما لأداء العمرة دون الحصول على تصريح، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي دون تصريح، لأداء الصلاة.

يأتي ذلك تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولضمان الإلتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته.

وطالب حنفي، أبناء الجالية المصرية بالسعودية لمن يرغب في أداء مناسك العمرة، أو أداء الصلاة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة حرصاً على صحتكم وسلامتكم من خلال تطبيقي (إعتمرنا وتوكلنا) بحجز موعد مسبق لأداء مناسك العمرة أو الصلاة بالحرم المكي.