حسن شاكوش وريهام سعيد.. القصة الكاملة لأزمة الإعلامية ومطرب المهرجانات

كتب- مينا غالي:

قررت محكمة جنح قسم الجيزة تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضد الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 14 نوفمبر الجاري لتقديم المذكرات.

ورفض شعبان سعيد المحامي ودفاع الإعلامية ريهام سعيد، التصالح مع "شاكوش"، مؤكدًا صحة وسلامة موقف موكلته القانوني، وثقته في براءتها، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الدعوى، للموعد سالف الذكر.

ويستعرض "مصراوي" تفاصيل الأزمة التي وقعت بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، والتي أقام على إثرها الأخير دعوى قضائية وجاءت على النحو التالي:

1- بدأت الأزمة بظهور ريهام في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، وقالت خلاله إن "حسن شاكوش عدوها لأنها طالبته الغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها ابنها وابنتها لأول مرة لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، ولكنه تعامل معها بتعال كبير".

وأوضحت أنه "رحب بدعوتها وذهب للحفل بالفعل، ولكنه طلب مبلغا ماليًا كبيرًا له وللفرقة المرافقة ولكنها رفضته، وتفاوضت معه على مبلغ أقل مما طلبه".

2- علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "المبلغ لم يكن مبالغًا فيه كما قالت ريهام سعيد، موضحًا أنه طلب 30 ألف جنيه مصري فقط، ولكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ماتسبب في المشكلة".

3- قال حسن شاكوش، في تصريحات سابقة له: "عدة أمور غير أخلاقية حدثت في حفل تخرج نجل ريهام سعيد، أنا شفت حاجات لما رحت مينفعش اتكلم فيها، أنا مش هحكي عنها أي حاجة عشان عيب"، مضيفًا أنه رفض في البداية الحضور لمنعه من الغناء بقرار من النقابة، إلا أنها صممت وقالت له إنه ليس حفلًا غنائيًا وسيلتقط بعض الصور التذكارية مع أبنائها وأصدقائهم فقط.

وتابع: "هي قالتلي إن المكان فيه 20 شخصا، لكن لقيت حوالي 300 شخص، فقلتلها مش هينفع دي حفلة، وحتى أمن المكان مكانش راضي يدخلني ليحصل شغب وقالتلي هتاخد 30 ألف عشان ربع ساعة وصورة، وفي الآخر قعدت وغنيت وأخدت 10 آلاف أديتهم لفرقتي".

4- عقب ذلك جاء رد ريهام سعيد قاسيًا على حسن شاكوش دون الإشارة الصريحة له، حيث نشرت صورة لـ"قاعدة حمام"، ووصفت أحد الأشخاص المجهولين بـ"الجربوع"، إلا أن الجمهور توقع أنها تقصده، ولكن دون الإفصاح عن شخصيته، وسرعان ما حذفت ريهام سعيد تلك الصورة، خوفًا من الملاحقة والمحاكمة.

5- رد حسن شاكوش على ذلك المنشور، حيث كتب "شاكوش" عبر حسابه على موقع على "انستجرام": "ردي على الكلام دا بالقانون لأن أحنا في بلد القانون".

6- حددت محكمة جنح بولاق الدكرور، جلسة 29 يونيو الماضي، كأولى جلسات محاكمة المطرب حسن شاكوش، في الجنحة المقامة من المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، يتهمه فيها بسب موكلته والطعن في عرضها.

7- أقام حسن شاكوش دعوى سب وقذف ضد ريهام سعيد، وقررت محكمة جنح قسم الجيزة اليوم، تأجيلها لجلسة 14 نوفمبر الجاري للمذكرات.