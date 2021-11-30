وكيل أول "النواب": المضبطة تقوم بتصحيح كل الأخطاء اللغوية في القوانين

كتب- مصراوي:

قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن المضبطة تقوم بتصحيح كافة الأخطاء اللغوية الواردة في مشروعات القوانين سواء كان نتيجة الطباعة أو كتابة أو لفظية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم والتي تشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتقدم عددًا من النواب للحديث نظرًا لوجود بعض الأخطاء اللغوية الواردة في مشروع القانون وتم الموافقة عليها.

وشدد رئيس الجلسة، على أن أعضاء المضبطة يقومون بالتصحيح خلال مراجعة وكتابة الموافقة على كل مادة من مواد مشروع القانون.

وكانت الأخطاء ما بين زيادة في حروف أو نقص حروف مثل به أم بها، يزاوله أم يزوله.