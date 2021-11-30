مصر للطيران تعلن أسعار الحجر المؤسسي للمسافرين إلى السعودية- فئات وأسعار

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، عن أسعار الحجر الصحي للمسافرين الي الممكلة العربية السعودية اعتبارا من الأربعاء الأول من ديسمبر، وذلك في ضوء القرارات السعودية بالسماح بدخول المصريين دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

وتضمن قرار الممكلة العربية السعودية تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على القادمين لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، و3 أيام لمن تلقي جرعة واحدة من التطعيمات داخل الممكلة مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

واكدت الشركة في خطابها الموجة إلى شركات السياحة، أن أسعار الحجر المؤسسي بالعاصمة السعودية الرياض تصل إلى 2600 ريال سعودي للحجر الصحي لمدة 5 أيام، و 1700 ريال للحجر الصحي لمدة 3 أيام، على أن تشمل فحص PCR للمسافرين عند وصولهم لمقر الفندق وقبل المغادرة، بالإضافة إلي الضريبة المقررة على الفرد، وذلك طبقا للنظم المطبقة هناك .

وأشارت الشركة إلى أن الأطفال أقل من 5 سنوات يتم منحهم إقامة مجانية بالغرفة، أما الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 12 عاما، فيصل سعر الحجر الصحي 50% من سعر الفرد للإقامة مع ذويهم بالغرفة، وأما الأطفال من عمر 12 عاما فأكثر يتم معاملتهم معاملة الفرد العادي في الإقامة.

وأوضحت الشركة أن الأسعار تشمل الإقامة كاملة الوجبات، وإجراء فحصين كشف كورونا PCR في اليوم الأول للوصول وقبل مغادرة الفندق.

وقالت الشركة، أن أسعار الحجر الصحي للمسافرين الي مطار القصيم، تبدأ من 1400 ريال للغرفة المفردة، و 1050 للغرفة الثنائية، و 1000 ريال للغرفة الثلاثية، وتصل إلى 800 ريال للغرفة المفردة و550 للمزدوجة و530 للغرفة الثلاثية للحجر الصحي للأطفال.​