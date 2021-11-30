"الشكاوى الحكومية" تكشف نماذج من الاستجابات لاستغاثات المواطنين

كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن نماذج من استجابات الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على المنظومة، في إطار إهتمامها البالغ بتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة لما تتلقاه وترصده من شكاوى واستغاثات المواطنين، وذلك اتساقًا مع المبادرات الرئاسية المتنوعة والرامية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضمان فعالية وكفاءة سبل تلقى وفحص شكاوى المواطنين من خلال توفير قنوات عصرية لتلقى الشكاوى والبلاغات عن أوجه القصور المختلفة، مع سرعة التنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والاستغاثات والطلبات والبلاغات المختلفة، التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، عرض الدكتور طارق الرفاعي استغاثة مواطن مقيم بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، يعاني نجله الذي يدعى (ي. أ. م) ويبلغ من العمر أربعة أيام، من غياب تكوين الجدار الخلفي للصدر من الجلد والعضلات والأعصاب والأوعية الدموية، (عيب خلقي بالجهاز الهيكلي والعضلي)، ومحجوز بأحد المستشفيات بالمدينة لا تتوفر بها الخدمة الطبية اللازمة، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

وأفاد مدير المنظومة أنه تم التنسيق الفوري مع كل من المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، ومدير عام مستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة، وعقب إفادة المستشفى بتوفير مكان للحالة، تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الرضيع من العريش إلى مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، وفور وصوله، تم حجزه بحضانة مبتسرين (جراحة)، وتشكيل لجنة عاجلة من استشاري جراحة العيوب الخلفية بالعظام والأوعية الدموية، والتجميل، والأطفال المبتسرين، وتم إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وأقرت اللجنة بوضع الطفل على علاج لمدة (١٥) يوماً، وتم إجراء جراحات لإصلاح العيب الخلقي على مراحل متتالية بنجاح، كما تم حجز الرضيع برعاية الأطفال ما بعد الجراحة، مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لإستقرار حالته الصحية.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعي، استغاثة من مواطن بمحافظة أسيوط نجله يدعى (ا.ر.ر) عمره (٣٠) يوما، يعانى من عيب خلقي بالرئة (انسداد بالشريان الرئوي)، ويحتاج إجراء جراحة عاجلة بقسم جراحة القلب والصدر أطفال، لعمل تسليك بقسطرة متخصصة، والطفل متواجد بأحد المستشفيات بأسيوط غير المتوافر بها الخدمة المطلوبة.

وأفاد أنه تم التنسيق الفوري مع كل من مدير عام مستشفى أبو الريش الياباني، ورئيس وحدة القلب والصدر بالمستشفى لاستقبال الحالة، وهيئة الأسعاف لنقلها، وفور وصول الطفل للمستشفى تم إجراء الجراحة اللازمة بعد الانتهاء من الفحوصات المطلوبة، وتسكين الطفل بوحدة الرعاية المركزة أطفال؛ وتوفير بروتوكول العلاج المناسب حتى استقرار حالته الصحية.

كما تناول مدير المنظومة استغاثة مواطن من محافظة المنوفية تعاني والدته البالغ عمرها (٦٩) عاماً، من تدهور حالتها الصحية جراء الاشتباه بالإصابة بـ "الفطر الأسود"، حيث انخفضت درجة الوعي لديها، علاوة على قصور بوظائف الكلى والكبد والدورة الدموية، ومرض البول السكري وارتفاع بضغط الدم، موضحاً أنها محجوزة بإحدى المستشفيات التي لا تتوفر بها الخدمة الطبية اللازمة.

وأفاد أنه بالتنسيق مع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، أفاد بتوافر مكان لاستقبال الحالة، وعليه تم التواصل مع هيئة الإسعاف لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، حيث تم تشكيل لجنة من استشاري (الأمراض المعدية، الكلى، الكبد، والقلب والأوعية الدموية)، وبعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، تأكد إصابتها بـ "الفطر الأسود"؛ وتقرر حجزها بوحدة الرعاية المركزة العامة (عزل) بالمستشفى؛ مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لاستقرار حالتها الصحية.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي أيضاً إلى شكوى من مواطنة بمحافظة القاهرة، موضحة بها أن زوجها (أ. ع. ب) والبالغ من العمر 58 عاما محجوز بوحدة الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها الخدمة الطبية المناسبة لوضعه الصحي، حيث يعاني من اضطراب بدرجة الوعي وصعوبة بالتنفس نتيجة إصابته بجلطة بالرئة وجلطة بالشريان البطني المغذي للجهاز الهضمي، وجلطات متعددة بالشرايين التاجية للقلب والشريان البابي المغذي للكبد، بما تسبب في قصور بوظائف الكلي والكبد، ويستوجب نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية متعددة التخصصات.

وأفاد أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وأكد توفير مكان بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل المريض للمستشفى، حيث تم تشكيل لجنة من استشاري (القلب - جراحة الأوعية الدموية – جراحة الجهاز الهضمي والكبد – الصدر – وأمراض الدم)، وبعد إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له، أقرت اللجنة بضرورة حجز المريض بوحدة الرعاية المركزة بالمستشفى، مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لاستقرار حالته الصحية.

كما عرض مدير المنظومة شكوى من مواطن بمحافظة المنيا، طالب خلالها بتوفير الخدمة الطبية لنجلته (أ. ق. م) البالغة من العمر (13) عاما، والتي تعاني من نزيف بالمخ وصدمة تسممية حديثة فضًلا عن إصابتها بفيروس كورونا بما أدى إلى حدوث اضطراب بدرجة الوعي بالإضافة إلى معاناتها من تاريخ مرضي بحمى روماتيزمية.

وأفاد أنه تم التنسيق مع كل من مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، وعليه تم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين وجود شلل بالجانب الأيمن بالجسم وتمدد بشرايين المخ، فتم تشكيل لجنة عاجلة من استشاري (جراحة مخ وأعصاب أطفال- وقلب وحميات وصدر) وأقرت اللجنة حجز المريضة بوحدة الرعاية المركزة أطفال، حيث تم إجراء منظار جراحي للحالة وتركيب قسطرة وصمام بالمخ، كما تم وضع بروتوكول علاجي للطفلة، وبعد استقرار حالتها الصحية وخروجها من المستشفى، تم إصدار كارت متابعة لها بالعيادات الخارجية بمستشفى المطرية التعليمي.

وفيما يتعلق بمجال الرعاية الاجتماعية، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أنه في ظل المبادرات الرئاسية المختلفة وبرامج الرعاية الاجتماعية المتنوعة، فقد أولت وزارة التضامن الاجتماعي اهتماماً كبيراً، في ظل التعليمات المستديمة لوزيرة التضامن الاجتماعي لجميع الجهات التابعة للوزارة، بسرعة التفاعل مع ما يتم تلقيه من شكاوى وبلاغات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها وخاصة شكاوى وبلاغات الأشخاص والأطفال بلا مأوى.

وفي هذا الصدد، عرض مدير المنظومة شكوى من وجود مسن بلا مأوى، بأحد الشوارع بمنطقة بئر أم سلطان بالبساتين بمحافظة القاهرة، ويبدو عليه مظاهر الإعياء، وينتابه نوبات "رعشة" شديدة.

وأفاد أنه بالتنسيق مع فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تم تكليف أعضاء فريق وحدة جنوب القاهرة، بالتوجه لمحل تواجد الحالة والتعامل معها، وتبين عدم توافر أية أوراق ثبوتية لديه، ونظراً لما بدا على الحالة من مظاهر إعياء، تم التنسيق مع مسؤولي مستشفى أحمد ماهر التعليمي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، حيث حصل على كافة الإسعافات الأولية وتم إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته، وبعد التأكد من استقرار وضعه الصحي، تولى الفريق التنسيق لإيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.

كما عرض مدير المنظومة بلاغاً من بعض أهالى منطقة فاطمة رشدي بحي الهرم بمحافظة الجيزة، أكدوا فيه وجود مسنة تقيم بمفردها وبلا عائل تبلغ من العمر ثمانين عامًا، مصابة بكسر بالحوض، وفي حالة إعياء شديد الأمر الذي يتطلب نقلها إلى إحدى المستشفيات لعلاجها.

وأفاد أنه بالتوجيه لفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، توجه أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الجيزة إلى العنوان محل إقامة الحالة، ونظرًا لتدهور وضعها الصحي، تم التنسيق مع مدير مستشفى الهرم، وعقب ذلك قامت هيئة الإسعاف بتخصيص سيارة لنقل الحالة للمستشفى، وبعد استقبال الحالة تم إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتبين معاناتها من غيبوبة نتيجة بعض أمراض الشيخوخة وكسر بالحوض، وتقرر حجزها بالرعاية المركزة لحين تعافيها، تمهيدًا لإيداعها بعد ذلك بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعي بلاغاً بوجود شاب بلا مأوى، بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ويعاني من تدهور حالته الصحية، مفيدا انه بالتوجيه لوزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة، تم تكليف أعضاء فريق البرنامج بوحدة شمال القاهرة، بالتوجه لمحل تواجد الحالة، ليعثروا عليه في حالة إعياء شديد حالت دون قدرته على السير بصحبة الفريق، وعليه تم التنسيق مع ادارة مستشفى الدمرداش (جامعة عين شمس) وهيئة الإسعاف المصرية لنقل واستقبال الحالة، حيث تبين بعد فحصه طبيًا أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة بالقدم والساق نتيجة وجود "غرغرينا" بجرح سابق، وعليه تقرر حجز الحالة بقسم الجراحة بالمستشفى لتلقى أوجه الرعاية الطبية اللازمة، على أن تتم المتابعة من خلال فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى لحين تعافيه تمهيداً لنقله وإيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة.

كما تطرق الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى استعراض شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، لافتأً إلى أنه في إطار تعزيز المشاركة الإيجابية للمواطنين وتشجيعهم على التواصل مع الحكومة عبر المنظومة للإبلاغ عن أوجه ومظاهر القصور في بعض المناطق أو الجهات، والتي قد ينشأ عنه أضرار للأشخاص والممتلكات، فقد قامت فرق الطوارئ بالوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ وخاصة أجهزة الوزارات والمحافظات المختلفة؛ باستجابات سريعة لإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى عقب توجيهها اليها، بالإضافة إلى توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب تلك الشكاوى.

ومن امثله تلك الشكاوى ما أشار إليه مدير المنظومة من رصد مقطع مصور متداول بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يشير إلى تسرب مياه أمطار وتراكمها بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مبرة فلمنج بمحافظة الإسكندرية، ضمن تداعيات موجة الطقس السيىء التي مرت به المحافظة بالآونة الأخيرة.

وأفاد أنه بالتنسيق مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أكد رئيس الهيئة أنه تم نقل كافة الأجهزة وشفط المياه بالوحدة محل الشكوى وإزالتها تمامًا، وعليه تم إعادة الوضع لما كان عليه وتم استئناف العمل لتقديم الخدمة الطبية لكافة المرضى.

كما تطرق الدكتور طارق الرفاعي إلى عدد من الشكاوى الجماعية من بعض المواطنين المقيمين بشارع العروبة بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، تضرروا خلالها من وجود حفرة كبيرة بالطريق، بما يتسبب في عرقلة حركة سير السيارات وإتلاف إطاراتها وتعريض حياة مرتادي الشارع للخطر، مشيرأً إلى أنه بالتوجيه لمحافظة الجيزة، أفاد حي الطالبية بتوجيه مسؤولي الرصف بالحي، لصيانة الطريق محل الشكوى، وإعادة رصفه، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

وأشار أيضاً إلى رصد منشور متداول بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تراكم مياه الصرف الصحي بشارع عبد المنعم حرب خلف مصنع الأدوية، حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بما تسبب في انتشار الروائح الكريهة بالمنطقة، مؤكداً أنه بالتوجيه لمحافظة الجيزة، أفاد رئيس حي بولاق الدكرور أنه بالتنسيق مع شركة الصرف تم تسليك بالوعة الصرف الصحي المتسببة فى ارتداد المياه ورفع التراكمات، وإزالة أسباب الشكوى.

وعرض أيضاً لمنشور متداول تم رصده عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن وجود تراكمات مياه أمطار بكميات كبيرة بمحيط منازل سكان شارع صلاح الدين بمنطقة أبيس العاشرة بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية، جراء موجة الطقس السيىء التي مرت بها البلاد.

وأفاد أنه بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بأنه تم الدفع بسيارات شفط المياه إلى العنوان محل الشكوى، وسحب جميع التجمعات وإزالة أسباب الشكوى.

كما أشار مدير المنظومة إلى رصد منشور متداول بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من وجود ماسورة مياه مكسورة بشارع الطاقة خلف النادي الأهلي بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، منذ فترة دون إصلاح.

وأفاد أنه بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات - مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، أفاد رئيس مجلس اداره شركة مياه القاهرة، بأنه تم ارسال فريق الصيانة المختص الي العنوان محل الشكوي، وإصلاح ماسورة المياه وإزالة أسباب الشكوي.

كما استعرض شكوى من كسر ماسورة صرف صحي الواصلة لإحدى العمائر السكنية بنطاق المجاورة الخامسة بمدينة الشروق خلال إتمام أعمال الحفر لمد خطوط الغاز الطبيعي بالمنطقة، بما يؤدي إلى تراكم مياه الصرف بمحيط العمارة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وأفاد أنه بالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أفاد جهاز مدينة الشروق أنه تم التنسيق مع شركة الغاز المسؤولة عن الأعمال بالمنطقة، لإصلاح ماسورة الصرف الصحي المكسورة، وإزالة أسباب الشكوى.

كما أشار إلى شكوى جماعية من قاطني أحد العقارات السكنية بدوران سكة زفتى حى ثان المحلة بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، من انهيار جزء من سقف الطابق الخامس والأخير بالعقار علاوة على حدوث تصدعات وشروخ بالحوائط واحتمالية سقوط مأذنة المسجد المقامة بعاليه المبنى، بما يشكل خطرا داهما على حياة السكان والمارة.

وأكد أنه بالتنسيق مع محافظة الغربية، أفادت رئاسة حي ثانى المحلة الكبرى، بانه تم التواصل مع ورثة العقار موضوع الشكوى، وإلزامهم بترميم سقف الطابق الخامس والأخير وإصلاح الشروخ الكائنة بجميع الحوائط، لدرء الخطر عن السكان، وهو ما أثنى عليه مقدم الشكوى معربًا عن شكره لسرعة الاستجابة لشكواه وإزالة أسبابها.

كما أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة قامت بالتعامل مع ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة ببعض المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية، لاسيما تلك التي تطلبت سرعة تحرك الأجهزة لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبسط هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حياة المواطنين ومصالحهم.

وفي هذا الصدد، أشار مدير المنظومة إلى شكوى من مواطن تضرر من تعرضه لاعتداء بالضرب والترويع من مواطن آخر يدعي (أ. م. أ) مقيم بإحدى المناطق الشعبية بمحافظة القاهرة، موضحًا أن بحوزته سلاحا ناريا "رشاش وطبنجة 9 ملم"، مطالبًا بالتدخل لضبط الأسلحة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي.

وأفاد أنه بالتوجيه لوزارة الداخلية، وبعد ثبات صحة ما ورد بالشكوى تم استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المشكو في حقه وآخر ثبت تورطه أيضًا في حيازة سلاح ناري "بندقية خرطوش 6 طلقات لذات العيار"، وعليه تم تحرير محضر رقم 859 جنايات لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار من الشرعية والقانون.

كما تطرق إلى شكوى من مواطن تضرر خلالها من عدم تنفيذ حكم قضائي ضد أحد التجار المقيمين بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، صدر ضده حكم بالحبس جراء عدم الإيفاء بالقيمة المالية لإيصالات أمانة حررها نظير استلامه بضائع من والد الشاكي، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أفادت أنه تم ضبط المشكو في حقه لصدور حكم قضائي ضده بالحبس في القضية رقم 10454 لسنة 2021.

كما أشار مدير المنظومة إلى شكوى من وجود مركز لتقديم دروس خصوصية للطلاب بشارع الثلاثينى مدينة كفر البطيخ، بمحافظة دمياط، حيث يتكدس به أعداد كبيرة من الطلاب دون مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد أنه بالتوجيه لمحافظة دمياط، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ انه تم شن حملة للتصدي والتفتيش على مراكز تقديم الدروس الخصوصية غير المرخصة والمخالفة للقانون، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين مخالفين من بينهما المركز محل الشكوى، حيث وجد داخلهما عند الضبط عدد من الطلاب، وعليه تم تشميع المركزين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

وفيما يتعلق بالسلع التموينية والرقابة على الأسواق، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه في إطار اهتمام الحكومة بالتعامل مع شكاوى ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توفر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات، ومن خلال التنسيق والتعاون المثمر بين المنظومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وكافة الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق، قامت تلك الجهات بتوفير استجابات مثلى وسريعة رداً على شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد أشار مدير المنظومة إلى شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمحافظة الدقهلية، ضد محطة بيع مواد بترولية مقامة بجوار المقابر بمدينة الجمالية بالمحافظة، لتلاعبه بعدد اللترات المزودة للسيارات المترددة على المحطة، مطالبًا باتخاذ اللازم حيال صاحب المحطة.

وأكد أنه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين الجمالية بمديرية التموين بمحافظة الدقهلية، انه بالبحث والدراسة تبين أنها طلمبة رصيف غير مرخصة وتم تحرير محضر جنح امن دولة رقم 6954 لسنة 2021 ضد المالك لحيازته 300 لتر بنزين 80 بدون أوراق تموينية وفق الضبط بالمقياس الموجود بالطلمبة.

كما أشار إلى شكوى من مواطن مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ضد منفذ بيع لحوم مجمدة وسلع غذائية مجهولة المصدر، ويبدو عليها عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، بما يلحق أضرارًا بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد أنه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين فاقوس بمديرية تموين محافظة الشرقية أنه تم تشكيل حملة بمعرفة مدير الإدارة ورئيس قسم الرقابة التموينية للتفتيش على المنفذ محل الشكوى، وتبين وجود سلع مجهولة المصدر مُعدة للتداول وبيعها للمواطنين، وعلية تم تحرير محضر جنح رقم 26903 لسنة 2021.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي أيضاً إلى شكوى ضد أحد المصانع المنتجة للمياه الغازية والكائنة بالمنطقة الصناعية بمحافظة سوهاج، لإعادة استخدام زجاجات بلاستيكية مُستخدمة من قبل في تعبئة منتجه، فضلًا عن إدخال مواد غير مصرح باستخدامها وبدائل سكر مجهولة المصدر وأطعمة منتهية الصلاحية بعملية الإنتاج.

حيث أكد أنه بالتوجيه للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت أنه تم فحص الشكوى بالتعاون مع مباحث التموين، وعليه تم تحرير محضر جنح رقم 661 لسنة 2021 ضد المدير المسؤول عن المصنع لاستخدام مواد خام مجهولة المصدر بعمليه الإنتاج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصنع.

كما عرض مدير المنظومة شكوى من وجود منفذ تمويني مغلق منذ قرابة ثلاثة أشهر بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الأهرام بمحافظة الجيزة، بما يتسبب في إجهاد المواطنين حاملي البطاقات التموينية بالذهاب إلى منفذ آخر يبعد عن محل إقامتهم.

وأكد انه بالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بمحافظة الجيزة أنه تم توقيع غرامات مستحقة على التاجر صاحب المنفذ، كما تم تحرير محضر ضده برقم 18625 جنح لسنة 2021 لغلق المنفذ.

كما أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات التابعة، تقوم بجهود جادة لتحقيق استجابات فورية في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، وخاصة تلك المرتبطة بتركب وصيانة شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وكذا تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى.

وفي هذا الصدد أشار مدير المنظومة إلى شكوى المواطن (ع. ح. ح) المقيم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مفادها وجود ماس كهربائي بمواسير الغاز الطبيعي الواصل لمنزله، معربًا عن تخوفه من حدوث مخاطر لأسرته جراء ذلك.

وأكد أنه بالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية أفادت شركة الغاز المتعاقد معها، أنه تم توجيه فرق الطوارئ للعنوان محل الشكوى، وبمراجعة كافة التوصيلات تبين سلامتها، وتم فصل الغاز بناء على طلب الشاكي، لحين صيانة الوصلات الكهربائية بالمنزل والمتسببة في حدوث الماس بوصلات الغاز الطبيعي، وبعد أن أجرى الشاكي الصيانة لتلك الوصلات الكهربائية، تم توجيه طاقم الطوارئ مرة أخرى لمراجعة الأعمال والتأكد من سلامتها، وإعادة تشغيل الخدمة مرة أخرى.

كما أشار مدير المنظومة إلى شكوى مقدمة من أحد المواطنين المقيمين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، بشأن وجود تسريب غاز من المحبس الواصل لشقته.وأفاد أنه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية أوضحت شركة الغاز المتعاقد معها، أنه تم توجيه فريق الطوارئ لعنوان الشاكي، وتم تأمين محبس الغاز خاصته، ومعالجة التسريب، كما أتضح وجود عيب بالبوتاجاز الخاص بالشاكي وتم التنبيه عليه بضرورة إصلاحه.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعي شكوى من المواطن (ح. ص. س) المقيم بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، تضرر خلالها من حدوث أعطال بالسيارة الخاصة به منذ أن قام بتحويل سيارته للسير بالغاز الطبيعي، ويطالب باتخاذ اللازم وإصلاح السيارة.

واكد أنه بالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، أفادت شركة الغاز المسؤولة عن فحص الشكوى، أنه تم التواصل مع المواطن وبعد حضوره إلى مركز الصيانة وإجراء الفحص الفني الشامل للسيارة، تبين وجود عطل بوحدة التحكم وعليه تم توجيه الشاكي بتغييره، وبعد إتمام ذلك، حضر مرة أخرى لمركز الصيانة وتم إصلاح السيارة، وتسليمها للعميل بنفس اليوم.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تقوم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى وتولي اهتماماُ كبيراً بشكاوى وإستغاثات المواطنين الخاصة بتأهيل الترع والمصارف الزراعية، وتبطينها، أو تطهير تلك الترع، أو شكاوى التعديات على الترع والمصارف المختلفة، حيث قامت المنظومة ببحث ودراسة تلك الشكاوى والإستغاثات وتوجيهها للوزارة، والتي قامت بتوفير استجابات؛ من خلال التحرك السريع لعلاج تلك الشكاوى وإزالة أسبابها.

وفي هذا الصدد، أشار مدير المنظومة إلى عدد من الشكاوى الجماعية من بعض أهالي قرية بشلاو التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، تضرروا خلالها من تراكم القمامة والحيوانات النافقة بترعة فرع صوص وخاصة بالجزء المار منها بالكتلة السكنية، مطالبين بتطهيرها.

وأكد أنه بالتوجيه لوزارة الموارد المائية والري، أفادت الإدارة العامة للموارد المائية والري بغرب محافظة قنا (هندسة ري نقادة)، أنه تم إصدار امر تطهير المجرى المائي ونقل المخلفات والقمامة وناتج التطهير الكائن على جانبي الترعة للمقالب العمومية وحسم الشكوى.

كما أشار إلى شكوى من أحد المواطنين المقيمين بإحدى قرى مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، بشأن عدم اكتمال عملية تطهير المصرف المار بالقرية حيث تم تطهير جزء منه فقط دون الباقي، وأكد أنه بالتوجيه لوزارة الموارد المائية والري، أفادت إدارة صرف بنى سويف، أن المصرف موضوع الشكوى سبق وصدر له أمر تطهير ذاتياً بمعدات الهيئة وتم التطهير فعليًا في المسافة من الكيلو ٢.٥٠٠ إلى الكيلو ٣.٢٠٠، ونظرًا لاعترض الأهالي على تطهير الجزء المتبقي من المصرف، قامت الإدارة بالتنسيق مع قوات الشرطة، وتم تمكين معدات الهيئة من إتمام عملها وتطهير المصرف، وإزالة أسباب الشكوى.

وتطرق مدير المنظومة أيضاً إلى شكوى من أحد المواطنين القاطنين بإحدى قرى مركز المراغة بمحافظة سوهاج، تضرر خلالها من تلوث مياه ترعة "أبو عوض"، بما يضر بالأراضي الزراعية المعتمدة عليها في ري محاصيلها.

وأكد أنه بالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية والري، أفادت الإدارة العامة لري سوهاج أن المجرى المائي محل الشكوى (ترعة أبو عوض) الآخذة من ترعة جنابية سبق تطهيرها عدة مرات بناءً على الأمرين رقمي 67 ورقم 244 الصادرين من الإدارة لعقد التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيًا، وبالمرور الدوري على الترعة تلاحظ قيام بعض الأهالي بإلقاء مخلفات داخل المجرى المائي وعليه تم تحرير محاضر مخالفات لمرتكبي الواقعة، وفى ذات الوقت تم تطهير الترعة المذكورة.

وفيما يخص شكاوى المواطنين المرتبطة باسترداد حقوقهم سواء من الشركات التي قاموا بالتعاقد معها لشراء منتجات أو الحصول على خدمات ولم توف هذه الشركات التزاماتها؛ أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، قيام الوزارات والأجهزة والهيئات المختلفة بالتعامل مع هذه الشكاوى كل فيما يخصه لإعادة الحق لأصحابه.

وفي هذا الصدد، أشار مدير المنظومة إلى شكوى من عدم استعادة مبلغ 3215 جنيها من أحد الفنادق السياحية الكائنة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث أفاد الشاكي أنه أودع المبلغ بالحساب البنكي للفندق كجدية حجز منذ أكتوبر 2021، كما أفاد أنه قام بإلغاء الحجز خلال الفترة المسموح بها، وأخطر الفندق بذلك، وطالب الشاكي باسترداد مبلغ الحجز.

وأكد أنه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، أفادت بقيام الفندق المشكو في حقه برد المبلغ المالي محل الشكوى وإيداعه بالحساب البنكي للمواطن.

كما تطرق إلى شكوى من أحد المواطنين تضرر خلالها من عدم استلامه رخصة السيارة خاصته، حيث تقدم لانهاء كافة إجراءات تجديدها الكترونيًا باستخدام منظومة الدفع الإلكتروني، جراء عدم توريد إحدى شركات الدفع الإلكتروني المبلغ المالي المودع من خلاله لسداد الرسوم المقررة عليه لصالح وحدة المرور التابع لها، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات واستلام الرخصة أو استرداد أمواله المودعة.

حيث اكد انه بالتوجيه إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد الجهاز أنه تم التنسيق مع الشركة المعنية بالشكوى، لتقديم الخدمة المطلوبة للمواطن واتخاذ الإجراءات المنوطة بها، حيث تمكن بالفعل من استلام رخصة سيارته بعد تجديدها لمدة عام وإزالة أسباب الشكوى.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعي شكوى من رفض إحدى الشركات المنتجة للسلع المعمرة إجراء الصيانة المجانية لغسالة تم شراؤها على الرغم من شموله ضمن فترة الضمان المقررة من الشركة ذاتها، وطالبت حائز السلعة بسداد مبالغ مالية مقابل إصلاح العطل بالجهاز، مفيداً أنه بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، أفادت الشركة محل الشكوى بإتمام الصيانة المجانية للجهاز، وإصلاح العطل وإزالة أسباب الشكوى.

وأكد أيضاً أن المنظومة تلقت شكوى مقدمة من أحد المواطنين، أفاد فيها من تضرره من أحد منتجات الشعر، قام بشرائها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ولكن بعد الاستخدام اكتشف أن المنتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، كما أفاد أن المنتج أدى إلى إتلاف شعره، وبمحاولة التواصل مع الشركة البائعة، لم يجد أدنى استجابة. وأكد أنه بالتوجيه إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد أنه بعد التواصل مع المشكو في حقه تعهد برد قيمة المنتج والبالغ 4000 جنيه، وبالتواصل مع الشاكي أفاد بقيام الشركة برد قيمة منتج الشعر، وإزالة أسباب شكواه.