بدء العمل في أساسات أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، صورا لوضع أساسات أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة.

وقال خطاب عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، "بسم الله.. بداية العمل في أساسات أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة التي تنفذه الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتابع: "ينقسم مشروع "أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة إلى خمسة أقسام: تي01، دي01، دي01م، دي02، دي 02، حيث تم تشغيل 23 شاحنة نقل التراب و11 حفارة لتسريع أعمال الحفر بشكل متوازي على مدار ال24 ساعة.