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اليوم.. انطلاق معرض إيديكس 2021 للصناعات الدفاعية والعسكرية برعاية الرئيس السيسي

06:00 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
اليوم.. انطلاق معرض إيديكس 2021 للصناعات الدفاعية والعسكرية برعاية الرئيس السيسي

معرض إيديكس

(مصراوي):

ينطلق صباح اليوم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، المقرر إقامته بداية من اليوم الاثنين، من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021.

ويقام المعرض الدولي في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يشهد هذا العام حضور قوى من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم.

معرض إيديكس 2021 السيسي الصناعات العسكرية مركز مصر الدولي للمعارض

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