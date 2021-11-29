اليوم.. انطلاق معرض إيديكس 2021 للصناعات الدفاعية والعسكرية برعاية الرئيس السيسي

(مصراوي):

ينطلق صباح اليوم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، المقرر إقامته بداية من اليوم الاثنين، من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021.

ويقام المعرض الدولي في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يشهد هذا العام حضور قوى من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم.

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