​​تبدأ من 18 ألف جنيه.. شركات السياحة تعلن أسعار العمرة المتوقعة

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع بعض أصحاب شركات السياحة المصرية العاملة في "الحج والعمرة" ارتفاع أسعار رحلات العمرة، بعد إعلان فتح الطيران المباشر لمصر، والسماح بتشغيل العمرة.

يأتي ذلك عقب إعلان المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، فتح باب رحلات العمرة أمام المصريين بداية من شهر ديسمبر المقبل. وفق تصريحاته لمصراوي.

ويتوقع علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة السابق، وصاحب شركة سياحة، ارتفاع أسعار رحلات العمرة للموسم الجديد عن الأعوام السابقة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام من حيث النقل والتسكين والسفر، وتحليل كورونا، على أن يتراوح سعر أقل برنامج للعمرة بين 18 إلى 20 ألف جنيه شاملا تذاكر السفر.

وأكد الغمري لمصراوي، أن مصر في انتظار التعليمات والضوابط السعودية بشكل كامل، منها إجراءات التوثيق والعقود والتعامل مع الوكلاء.

ونصح عضو غرفة شركات السياحة السابق، الراغبين في أداء العمرة، بالتسجيل للحصول على التطعيمات الخاصة بكورونا والمعتمدة بالمملكة، حتى يكونوا جاهزون لأداء العمرة.

ويتوقع حمزة عنبي، صاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، وجود انفراجة في ظل الظروف الراهنة، وذلك عقب إعلان فتح الطيران المباشر لمصر ورحلات العمرة أمام المصريين من جديد.

وأوضح عنبي، أن أسعار العمرة ستشهد ارتفاعاً نتيجة الضوابط القائمة من جانب المملكة العربية السعودية، والتي تشمل حجر مؤسسي وشهادة لقاح كورونا، والسكن والنقل والخدمات، نتيجة الظروف الحالية، لافتاً إلى أن سعر العمرة الاقتصادي سيصل ل25 ألف جنيه شاملاً تذاكر الطيران.

وتابع عنبي:"سعة حمولة الأتوبيس السياحي أصبحت 45 معتمراً -(كامل العدد)- لكن السكن لا زال ثنائيا في الغرفة الواحدة مما سيؤثر على ارتفاع الأسعار شيئاً ما".

من ناحيته، توقع ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، وصاحب شركة سياحة، ارتفاع أسعار برامج العمرة للموسم الجديد حال فتح رحلات العمرة من مصر، قائلا: "البرنامج الاقتصادي لن يقل عن 22 ألف جنيه شاملاً تذاكر الطيران".

وأوضح سلطان لمصراوي، أن الإجراءات والضوابط السعودية سوف تحافظ على التباعد الاجتماعي سواء فى أماكن الإقامة أو النقل أو فرض التأمين الطبي على المسافرين، وزيادة سعر تذاكر الطيران والخدمات، سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار البرامج.

وأشار إلى أن ضوابط العمرة التي أصدرتها السعودية سترفع من أسعار البرامج هذا العام خاصة مع اشتراطها سكن فردين فقط بالغرفة الفندقية، فضلا عن زيادة أسعار تذاكر الطيران.

وناشد الخبير السياحي مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة السابق، زير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بسرعة إصدار ضوابط العمرة.

وأوضح صادق، أن ذلك يأتي وفقاً للقانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو قانون رقم 72 لسنة 2021، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، لافتاً إلى أن شركات السياحة في انتظار اصدار الضوابط حتى تتمكن من تنفيذ العمرة للمصريين وفقاً للمعايير الجديدة وحتى تكون العملية منظمة.

وتابع صادق: نص القانون على أن تعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة؛ بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين؛ ما يسهم في القضاء على ظاهرة السمسرة وعلى الشركات غير المرخصة التي تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، كما تسهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

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