"ثقافة الشيوخ" تقترح تدشين تطبيق إلكتروني للدعاية السياحية.. والوزارة: سيتم طرحه في هذا الموعد

مصراوي

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، اقتراح برغبة مقدم من محمود القط أمين سر اللجنة، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني به كل ما يفيد السائح ويقدم دعاية سياحية عن مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الجهات التنفيذية.

وقالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، إن التطبيق الإلكتروني جاري الإعداد له، وسيكون جاهزا قبل نهاية عام ٢٠٢٢.

وأعلنت اللجنة من جانبها، أنها ستقوم بمتابعة وزارة السياحة في إجراءات التطبيق، فيما توجهت بالشكر لنائبة وزير السياحة ولمساعد وزير السياحة.

وكانت نائب وزير السياحة والأثار، كشفت مؤخرا عن تفاصيل اهتمام الوزارة بملف التحول الرقمي، على هامش مشاركتها في مؤتمر الأورومتوسطي والذى نظمه اتحاد الأعمال المصرى الأوروبي.

وأكدت على اهتمام الوزارة بملف التحول الرقمى، مشيرة إلى دور الوسائل التكنولوجية الحديثة في الترويج السياحى والدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعى في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتى في ضوء قيام اتحاد الأعمال المصري الأوروبي بتنفيذ عدد من مشروعات دعم السياحة والتى تشمل مشروع التراث الشامل الذي يمثل المنصة المتوسطية للتراث الثقافى لليونسكو ومشروع Med Pearls الذي يهدف إلى وضع دول حوض المتوسط على الصعيد الدولى كوجهة سياحية فريدة إلى جانب دعوة السائحين لاكتشاف وجهات سياحية جديدة ومسئولة.