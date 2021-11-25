نائبة التنسيقية: السيسي قدم مصر جديدة للعالم
كتب- نشأت علي:
أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحفل إفتتاح طريق الكباش الأثري بعد تطويره .
وقالت في بيان صحفي أعتقد ما شاهده العالم فهو فخر لي كوني مصرية وفخر لكل مصري وبمثاية إحياء للتاريخ والحضارة المصرية التي ستظل دائما الأعرق عالميًا.
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