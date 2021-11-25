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نائبة التنسيقية: السيسي قدم مصر جديدة للعالم

11:50 م الخميس 25 نوفمبر 2021
نائبة التنسيقية: السيسي قدم مصر جديدة للعالم

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحفل إفتتاح طريق الكباش الأثري بعد تطويره .

وقالت في بيان صحفي أعتقد ما شاهده العالم فهو فخر لي كوني مصرية وفخر لكل مصري وبمثاية إحياء للتاريخ والحضارة المصرية التي ستظل دائما الأعرق عالميًا.​

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