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تكريم العالمة المصرية دينا حسيني بعد تنصيبها رئيسًا للجنة العليا لمشروعات الأفرا

09:30 م الخميس 25 نوفمبر 2021
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كتب- محمد صلاح:

كرّم السفير المصري بدولة النمسا محمد الملا، وليو هوا نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، الدكتورة دينا حسيني سلامة أستاذ الآشعة التشخيصية بهيئة الطاقة الذرية وممثلة مصر في القطاع الطبي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بفوزها بمنصب رئاسة اللجنة العليا لمشروعات منظمة الأفرا بالتزكية.

وأوضحت الدكتورة دينا الحسيني، أن هذا المنصب يعد أحد أهم المناصب القيادية بمنظمة الأفرا والمعني بشئون تنفيذ المشروعات الأفريقية، مشيرة إلى أن الأفرا هي اتفاقية رسمية للحكومات الأفريقية لدعم البحث العلمي والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.

وأكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن تعيين حسيني لهذا المنصب يعد خطوة مهمة على طريق تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها الذي تدعمه القيادة السياسية في مصر، بما يؤسس لأركان الدولة المصرية الحديثة واستعادة دور مصر المحوري على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.​

دينا حسيني مشروعات الأفرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة الطاقة الذرية

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