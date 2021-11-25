الهوية البصرية.. وزير السياحة يكشف الهدف من احتفالية افتتاح طريق الكباش

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الهدف من احتفالية افتتاح طريق الكباش، موضحا أن فعالية اليوم، ليست لانتهاء طرق الكباش ولكن لهذه الاحتفالية أهداف أخرى.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في احتفالية افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أبرز الأهداف تتمثل في : الانتهاء من أعمال الهوية البصرية، فما حدث في الهوية البصرية أشياء كثيرة، ووجدنا الفيلم يتضمن كيف تم تطوير المطار والمراسى.

وتابع العناني :"المراكب أخدت شكل موحد، ومراكز الزوار وكل شىء تم عمله في الهوية البصرية، فالهدف الترويج للأقصر، أنا لا أؤمن بالأرقام ولكن أؤكد أن آثارنا فريدة من نوعها، وهذا الفيلم أوجد المظهر الجميل للآثار والسياحة في الأقصر".

وأك أن "مصر مقصد سياحى نابض للحياة من خلال أنشطة سياحية، ومصر معتز بحضارتها وننظم فعاليات كثيرة كى يرانا العالم فالناس كلها ترى مصر والاحتفالية رسالة أمن وأمان وتجعل الناس يزورون مصر مرة ومرتين وثلاثة، كما أن الاحتفالية تهتم بزيادة الانتماء والوعي لدى المصريين، فقد شاهدنا رد الفعل الأطفال في موكب المومياوات الملكية".

ونوه إلى أن عيد الأودت يأتي في الشهر الثانى من الفيضانات، وهذا عيد كان يبدأ بالبر ثم يعود بالنهر وأصبح بعد ذلك يبدأ بالنهر ويعود بالنهر لأن العيد مرتبط بالفيضان، ووجدنا آثار للعيد من الأسرة الـ 18، وكان بدأ الاحتفال فى البداية 11 يوما وزادت إلى أن وصلت إلى 27 يوما.

وتتجه أنظار العالم، نحو الأقصر، لمشاهدة حفل طريق الكباش، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث

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