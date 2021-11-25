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احتفالية الكباش.. مصر تبهر العالم من جديد - تغطية خاصة

08:13 م الخميس 25 نوفمبر 2021
احتفالية الكباش.. مصر تبهر العالم من جديد - تغطية خاصة

استقبال السيسي في بداية احتفالية طريق الكباش

كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية تطوير طريق الكباش في مدينة الأقصر، ووصل الرئيس قبل قليل، إلى مقر الاحتفالية استعدادا لإطلاق إشارة البدء لها.

وكان في استقبال الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ,المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من الوزراء والمسئولين.

واستمع السيسي، فور وصوله إلى شرح من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حول طريق الكباش والأعمال التي أجريت له من أجل تطويره.

وتتجه أنظار العالم، نحو الأقصر، لمشاهدة حفل طريق الكباش، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

ويمكن متابعة كافة تفاصيل وقائع الاحتفالية من خلال التغطية الخاصة عبر الرابط التالي:

طريق الكباش احتفالية الكباش السيسي عبدالفتاح السيسي مدينة الأقصر

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