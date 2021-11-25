Masrawy logo white

السيسي يصل الأقصر لافتتاح احتفالية طريق الكباش

07:47 م الخميس 25 نوفمبر 2021
السيسي يصل الأقصر لافتتاح احتفالية طريق الكباش

الرئيس السيسي في احتفالية طريق الكباش

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، إلى مقر احتفالية افتتاح طريق الكباش بعد تطويره في مدينة الأقصر.

وتتجه أنظار العالم، نحو الأقصر، لمشاهدة حفل طريق الكباش، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر، حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

لمتابعة التغطية الخاصة لـ مصراوي لافتتاح طريق الكباش.. اضغط هنا

السيسي طريق الكباش الأقصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
901

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

239

متعافون اليوم

353024

إجمالي الإصابات

20109

إجمالي الوفيات

293613

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر | لأول مرة منذ 3 آلاف عام.. "طريق الكباش" يرى النور مجددًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا