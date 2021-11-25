السيسي يصل الأقصر لافتتاح احتفالية طريق الكباش

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، إلى مقر احتفالية افتتاح طريق الكباش بعد تطويره في مدينة الأقصر.

وتتجه أنظار العالم، نحو الأقصر، لمشاهدة حفل طريق الكباش، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر، حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

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