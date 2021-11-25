موعد انطلاق احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن فاعلية "الأقصر.. طريق الكباش" تنطلق اليوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر الجاري، في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً.

وقالت الوزارة في بيان:"انتظرونا.. في هذا الحدث الذي ينتظره العالم".

ويستعد العالم أجمع لمشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف خلال "عيد الأوبت" في قلب طريق الكباش الفرعوني المنتظر افتتاحه خلال الأيام المقبلة رسمياً، وذلك على الهواء مباشرة بأيادي أحفاد الفراعنة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تتجه أنظار العالم، نحو مدينة الأقصر لمشاهدة حفل طريق الكباش، غدا الخميس، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر، حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.