حدث ليلاً| أول تحرك رسمي بشأن "مشاجرة فودافون".. وتعطيل الدراسة في بعض المحافظات

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مستشار الرئيس التطعيمات الإجبارية أنقذت أطفال مصر من أمراض قاتلة

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على الاحتفال بيوم الطفل العالمي، قائلًا: "هناك أعداد أطفال في مصر تصل للملايين وهناك عدد كبير من المواليد في مصر كل عام"، مشيرًا إلى أن الحكومة والدولة المصرية ترعى الطفل قبل ولادته.

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"تعطيل الدراسة غدًا".. محافظ دمياط: الدولة ضخت ميزانيات ضخمة لتحديث أسطول سيارات الصرف

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة استعدت منذ فترة كبيرة للتعامل مع موجات الطقس السيء، مشيرة إلى أن هناك حالة تواصل وتعاون مع شركة مياه الشرب، وهيئة الأرصاد ووزارة الري ووزارة التنمية المحلية وكل الجهات المعنية بشأن التقلبات الجوية، موضحًة أن الدولة المصرية ضخت ميزانيات ضخمة لتحديث أسطول سيارات الصرف.

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"حفاظًا على الطلاب".. محافظ الجيزة: تعطيل الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة غدًا

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك أمطار سقطت على المحافظة ما بين خفيفة ومتوسطة الشدة على مدار اليوم، وهو ما تسبب في وجود تجمعات لكميات من الأمطار وتم التعامل معها فورًا، مشيرًأ إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات مسبقة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

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حالة الطقس.. الدراسة مستمرة في هذه المحافظات دون تعطيل رغم الأمطار

رغم إعلان 10 محافظات تعطيل الدراسة الأحد، لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، غير أن الدراسة مستمرة في باقي المحافظات الجمهورية.

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"بناء على تعليمات الأرصاد".. محافظ الفيوم: حسم قرار تعطيل الدراسة بالمحافظة غدًا خلال ساعة

قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن عاصفة ترابية حدثت، وأثرت على الطرق المؤدية إلى مركز الفيوم، فيما سقطت أمطار متوسطة بعد العاصفة، وتسببت في تراكمات للمياه ببعض الأماكن، وتم التعامل معها سريعًا، ، كما تم سقوط بعض أعمدة الإنارة بسبب العواصف والرياح.

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رئيس جامعة الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات بالجامعة غدًا

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، إن بيانات هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى ارتفاع معدلات سقوط الأمطار.

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السفير البريطاني بالقاهرة: زيارة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا تعكس قصة حبهما لمصر

علق السفير البريطاني في القاهرة، جاريث بيلي، على زيارة الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، لمصر، قائلًا: "زيارة تعكس قصة الحب التي تربطهما بمصر"، مضيفًا: "في نهاية الزيارة كانا مبسوطين جدًا بالزيارة وتشرفا باللقاء مع الرئيس السيسي والسيدة إنتصار السيسي".

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قائد الجيش اللبناني يبحث مع وفد أمريكي سبل تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون مع وفد أمريكي سبل تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية للاستمرار بالقيام بمهامها.

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تحرك رسمي من "حماية المستهلك" بشأن مشاجرة شركة فودافون

أعلن جهاز حماية المستهلك، في بيان رسمي له، السبت، استدعاء ممثل شركة فودافون لخدمات التليفون المحمول، للتحقيق في سياسة خدمة العملاء بالشركة.

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