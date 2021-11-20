رغم تعليق الدراسة.. تعليم الجيزة: هذه الفئة ملزمة بالحضور غدًا

كتب- أسامة علي:

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعليق الدراسة غدًا الأحد 21 نوفمبر 2021 نظرًا لسوء الأحوال الجوية للطلاب والمعلمين في المدارس فقط.

وأكد مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلزام مديري المدارس بالتواجد وتفقد المدرسة وسرعة التعامل مع الأمطار في الفناء والأسطح وعدم وجود أي أسلاك كهرباء مكشوفة، مع إرسال تقرير بذلك.

كما أوضح الجيار، أن العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية سيكون غدًا الأحد، يوم عمل عادي لهم مع إلغاء كافة المأموريات والخطط والعمل بالمكاتب.