أمطار الإسكندرية.. المقاولون العرب تساعد في شفط المياه من الشوارع - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك فرع الإسكندرية بشركة المقاولون العرب، اليوم السبت، في عمليات شفط مياه الأمطار بحي العامرية بالمحافظة.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن ذلك يأتي في إطار جهود تسهيل حركة المركبات وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتتعرض مجموعة من المحافظات المصرية وخاصة السواحل الشمالية لموجة أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة يصاحبها سحب رعدية تتقدم إلى الدلتا والوجه البحري.

​