القوى العاملة: تعيين 907 شباب بأسيوط بينهم 23 من أصحاب القدرات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 907 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، للمسجلين بمكاتب التشغيل حيث بلغوا 2604 شابا، فضلا عن إصدار 1482 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر أكتوبر الماضي، صرف منح عمالة غير منتظمة لرعايتهم اجتماعيا بواقع 57 ألف جنيه لـ 22 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلا عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

وفتشت المديرية دوري وحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 167 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 6 محاضر للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1336 منشأة، وأسفر عن تحرير 113 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 13 شكوى، وعقد 8 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال.

أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسويتها بالكامل وديا، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها أطفال ولم يسفر عن أية مخالفات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتابعت المديرية التفتيش على 167 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

​