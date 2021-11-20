Masrawy logo white

مخالفات المرور.. إشارات إلكترونية بتقاطع الدائري الأوسطي مع المحور المركزي بـ 6 أكتوبر

11:43 ص السبت 20 نوفمبر 2021
مخالفات المرور.. إشارات إلكترونية بتقاطع الدائري الأوسطي مع المحور المركزي بـ 6 أكتوبر

إشارات إلكترونية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم تركيب إشارات مرور مزودة بكاميرات إلكترونية تعمل بتكنولوجيا -الواي ماكس- وشبكات الربط اللاسلكية بتقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع المحور المركزي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وأوضح النجار، في بيان، السبت، أن الإشارات التي تم تركيبها متطورة ومزودة بكاميرات إلكترونية وستقوم بتسجيل المخالفات المرورية إلكترونيًا بدون تدخل بشري، مما يساهم في مزيد من السيطرة المرورية بالمدينة، كما أنها مزودة أيضا بتقنية كسر الإشارة المرورية الذكية التي تعمل بتكنولوجيا -الواي ماكس- عالية السرعة، ومن خلالها يتم إرسال المخالفات الإلكترونية وصور المراقبة الأمنية لمتابعة أي تجاوزات قد تحدث بموقع الإشارة لغرفة التحكم بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين، كما تعد تلك الإشارات من أحدث الأنظمة المطبقة عالميا في مجال السلامة المرورية.

وأكد رئيس الجهاز على أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن وتقديم خدمات تليق به، بالتنسيق مع إدارة المرور، واستكمالا لما تشهده المدينة من تطوير في شتى المجالات، لافتاً إلى أنه تم التنفيذ تحت إشراف إدارة صيانة الكهرباء بالجهاز .

إشارات إلكترونية الدائري الأوسطي المحور المركزي جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

الخبر التالى:

القوى العاملة: تعيين 907 شباب بأسيوط بينهم 23 من أصحاب القدرات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس الآن.. الأرصاد تعلن ذروة موجة عدم الاستقرار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا