​​بعد زيارة الأمير تشارلز.. 8 معلومات عن بيت الرزاز الأثري بالدرب الأحمر

زار الأمير تشارلز، أمير ويلز بيت الرزاز بالقاهرة القديمة في إطار جولته بالقاهرة، التي بدأها أمس الخميس، بعد وصوله من الأردن فى أول جولة خارجية بعد وباء كورونا، وتأتي زيارة الأميرة تشارلز لبيت الرزاز في إطار اهتمامه بالحرف التقليدية ، ودعم بريطانيا لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات حول بيت الرزاز..

- البيت مجمع سكني أثري يعود تاريخه إلى العصر المملوكي، نتج عن ضم بيتين كبيرين لأسرتين بعد التزاوج بينهما في أوائل القرن التاسع عشر، ويعود الإنشاء الأصلي إلى القرن الخامس عشر على يد السلطان قايتباي، وتوسع وتطور في عدة مراحل زمنية حتى شمل الآن أكثر من مائة وتسعين غرفة وفناءين كبيرين أحدهما شرقي والأخر غربي

2- يقع في حي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة، وتطل واجهات المبنى الخارجية على شارعين هما شارع باب الوزير من الجهة الشرقية، وشارع سوق السلاح من الجهة الشمالية.

3- يقع بيت الرزاز بين شارع باب الوزير بالدرب الأحمر، وسوق السلاح، في منتصف المسافة بين القلعة وباب زويلة.

تسجيل بيت الرزاز..

4- في 8 أكتوبر 2013 تم تسجيل بيت الرزاز على قائمة المتابعة "ووتش" التابعة للصندوق العالمي للآثار وهو الوحيد الذي تم اختياره من جمهورية مصر العربية لقائمة عام 2014.

5- سمي البيت على اسم أحمد كتخدا عزبان الرزاز المتوفى عام 1833، ابن مصطفى كتخدا الرزاز المتوفى عام 1805، ابن خليل أغا الرزاز المتوفى عام 1640، وخليل هو تركى الجنسية من أسس الرزازية، بذخ نجمه في عهد رضوان بك جوربجي الرزاز حاكم مصر وقت السلطان محمد الرابع. يطلق لقبا كتخدا العزبان على أمراء الجيش العثماني الذين أجبروا على أن لا يتزوجوا خلال فترة الخدمة وكانت مهمتهم هي حماية سكن الوالي بالقلعة، ولقرب خليل كتخدا العزبان من الوالي منحه إدارة حرفة الرزازة وهي المسئولة عن جمع محصول الأرز في مصر ومن هنا لقب بالرزاز، وقد أشار الجبرتى أنه بسبب الأزمة الاقتصادية في منتصف القرن السابع عشر أصبح جمع جباية الأرز من الأمر المستحيل وبالرغم من ذلك أقنع خليل مزارع الأرز في محافظة الغربية باستقطاع جزء من المحصول ذاته لتغطية قيمة الضريبة المستحقة عليهم وتصاعد بعدها سعر الأرز في العالم صعوداً حاداً لدرجة أن السلطان أخذ ما أخذ من قيمة الضريبة ووهب الباقي لخليل كما أهداه أحد حكام مصر منزل يقيم به وهو المنزل الذي أسسه قايتباي والمحيط بالفناء الشرقي الحالي للعقار فأسس خليل بمنزله الجديد ومن خلال المال الذي تحصل عليه أحد أعرق الأسر في قاهرة السابع والثامن والتاسع عشر.

6- تم تسجيل بعض العناصر التاريخية من هذا المبنى عام 1890م، على يد لجنة حفظ الآثار العربية التابعة وقتها لوزارة الأوقاف ولم يكتمل تسجيلٌ المبنى كآثر واحد إلا في عام 1960م ورقم بآثر إسلامي رقم 535 ليصبح العقار والمبنى الآثري المقام عليهٌ ملك للمجلس الأعلى للآثار.

7- تم تسجيل بيت الرزاز كأثر من ضمن الآثار الإسلامية وقد أخلي من سكانه في الستينيات من القرن العشرين، ومؤخرا تم ترميم جزئه الشرقي وحاز هذا العمل على جائزة حسن فتحي للترميم المرهف والمناسب لتاريخ وأهمية الأثر، وبقى الجزء الغربي في حاجة ماسة للتدخل.

8- أحد أهم المميزات التي اكتسبها المبنى في الآونة الأخيرة هي موافقة وزارة الدولة للآثار على تأهيل المبنى وإعادة توظيفه مما سيجعله نموذج ناجح لإحياء التراث بجانب الحفاظ على القيمة الاثرية والتاريخية.