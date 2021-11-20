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​​​محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع البحر الأعظم والنيل ومراد (صور)

01:05 ص السبت 20 نوفمبر 2021
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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال تطوير شوارع البحر الأعظم والنيل السياحي وشارع مراد في أحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى التزام الشركة المنفذة بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال لضمان ظهورها بالشكل المرجو منها.

رافق المحافظ اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي وطه عبدالصادق رئيس حي جنوب الجيزة ومسئولي الشركة المنفذة.

أحمد راشد الجيزة شوارع البحر الأعظم شارع مراد شارع النيل السياحي

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