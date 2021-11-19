حدث في 8 ساعات| 5 تحذيرات جديدة من الأرصاد وحقيقة حادث وزير التعليم
(مصراوي):
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، التعليم تكشف حقيقة تعرض الوزير طارق شوقي لحادث سيارة، و5 تحذيرات من الأرصاد للمواطنين، وتوفير كميات كبيرة من السلع التموينية في 7 محافظات تحسبًا للأمطار.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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