بعد زيادة الوفيات.. متى تتجاوز مصر ذروة الموجة الرابعة لكورونا؟

كتب - أحمد جمعة:

توقّع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن تنكسر ذروة الموجة الرابعة لكورونا في مصر، خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر الجاري.

وقال عنان في تصريحات لمصراوي، اليوم: "لا نزال في ذروة الموجة الرابعة لكورونا ولم نتجاوزها حتى الآن".

وأوضح أنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الحالية خلال شهر ديسمبر المقبل، لكن على العكس من المحتمل أن تزداد الإصابات مجددا وأن تكون هناك موجة خامسة بإصابات مرتفعة خلال الربع الأول من العام المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت شهد البيان اليومي لإصابات كورونا في مصر، زيادة ملحوظة في أعداد الوفيات بلغت نسبتها 18.3%، منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن.

وقال عنان، إننا "في ذروة الموجة الرابعة لكورونا، ومن الطبيعي أن نشهد أعلى وفيات خلال هذه الفترة".

اقرأ أيضًا:

18% زيادة منذ بداية نوفمبر.. لماذا ارتفعت وفيات كورونا في مصر؟