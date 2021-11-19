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الوظائف.. القابضة للصوامع تعلن حاجتها لسائقين وعمال نقل ثقيل (موعد التقديم والأوراق المطلوبة)

11:07 ص الجمعة 19 نوفمبر 2021
الوظائف.. القابضة للصوامع تعلن حاجتها لسائقين وعمال نقل ثقيل (موعد التقديم والأوراق المطلوبة)

الشركة المصرية القابضة للصوامع

كتب - أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين، حاجتها لوظائف سائقين نقل ثقيل وعمال نقل ثقيل "تباعين".

وحددت الشركة الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بالوظائف، وذلك على النحو التالي:

ـ لا يزيد السن عن 28 عام.

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة المعاملة العسكرية.

- صورة شهادة ميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

وأوضحت الشركة القابضة للصوامع، أنه يتم تقديم الطلبات باليد باسم المهندس رئيس قطاع النقل بمقر الشركة بالسواح وذلك في الفترة من 21 نوفمبر حتى الثلاثاء 30 من الشهر نفسه.

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