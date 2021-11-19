"اتصالات الشيوخ": تطبيق "My NTRA" يدعم التحول الرقمي

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بجهود جهاز تنظيم الاتصالات في الآونة الأخيرة، وآخرها إطلاق تطبيق My NTRA للمستخدمين من الأفراد والشركات، والذي يمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة للتواصل مع مراكز الاتصال أو التوجه لفروع شركات الاتصالات.

وأكد حسانين، أن التحول الرقمي في كافة المجالات يفرض علينا أن تكون خدمات الاتصالات والتكنولوجيا على رأس هذا التحول، وهو الدور الذي يلعبه جهاز تنظيم الاتصالات بشكل جيد خلال الآونة الأخيرة، في ظل المطالب بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات لتمكين الجميع من الاستفادة بعملية التحول الرقمي بشكل حقيقي.

وأوضح حسانين، أن هناك شكاوى لعديد من المستخدمين من ضعف جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات، وهو سيسهم هذا التطبيق – كأحد خدماته – فى تسهيل استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها والتعامل معها، كما يقدم التطبيق العديد من الخدمات الأخرى التى يحتاج المستخدم إلى التوجه لشركة الاتصالات للحصول عليها أو الاتصال بأرقام خدمة العملاء، مثل خدمات نقل الأرقام، واختبار سرعة الإنترنت، والتعرف على الباقات الأنسب للمستخدم، بجانب خدمات موجهة للشركات يمكن من خلالها إنهاء الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إليكترونى.

ودعا عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بضرورة الاستمرار فى هذا التوجه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات الممقدمة للعملاء، بما يدعم تحقيق التحول الرقمى فى كافة المجالات.

​