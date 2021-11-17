طلب إحاطة بشأن نقص خدمات "حدائق أكتوبر" (27 خدمة غير متوفرة)

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن نقص عدد من الخدمات المهمة لسكان حدائق أكتوبر وتأخر تنفيذ بعضها.

وقال حسين، في طلب الإحاطة، إنه في الوقت الذي تزداد فيه الكثافة السكانية بمنطقة حدائق أكتوبر، نجد أن هناك نقصًا وتأخيرًا في تنفيذ عدد من الخدمات المهمة للمواطنين.

ورصد النائب عددًا من الخدمات الناقصة أو المتأخر تنفيذها بمنطقة حدائق أكتوبر، كالتالي:

- تأخر الإعلان عن مكان وتصميم وإجراءات بناء مستشفى حدائق أكتوبر، وتأخر طرح أراضٍ لبناء مراكز طبية استثمارية تعمل ٢٤ ساعة للطوارئ.

- تأخر تشغيل مباني الوحدات الصحية المغلقة بطرحها استثماريًّا بحق انتفاع لمدة ١٠ سنوات لمواجهة نقص الخدمات الصحية الضرورية في حدائق أكتوبر، ومنها مبنى الوحدة الصحية بصفوة أكتوبر، المغلق منذ ١٠ سنوات بعد أن بناه جهاز المدينة.

- عدم وجود عربة إسعاف بجوار كل وحدة صحية تعمل في حدائق أكتوبر.

- عدم وجود خطة لتشغيل القرية الكونية بالتواصل مع مجلس الوزراء وصندوق مصر السيادي، وكذلك إنشاء ممشى سياحي وشارع مصر بجوار سور القرية الكونية ومدينة زويل.

- عدم وجود خطة لتحويل كابلات الضغط العالي في حدائق أكتوبر إلى كابلات مدفونة أسفل الأرض بالتواصل مع وزارة الكهرباء مع دراسة جدوى لاستغلال المساحة في خدمات ترفيهية كملاهٍ وممشى سياحي وشارع مصر وخدمات تجارية كمولات تجارية؛ كهايبر، وتشمل مجمعًا للبنوك.

- عدم وجود مدينة صناعية تابعة لمدينة حدائق أكتوبر بجوار مدينة الحرفيين على طريق الفيوم؛ لتوفير فرص عمل ومجالات صناعة وتجارة ونقل؛ حتى تكون المدينة جاذبة للسكان.

- تأخر طرح أراضٍ لبناء مجمع للخدمات الحرفية وخدمات للسيارات وتأخر تخصيص أرض لبناء مجمع للمصالح الحكومية.

- عدم وجود خطة لحل مشكلة المواصلات؛ ومنها ترخيص ألف سيارة ميكروباص ١٤ راكبًا بالترخيص من محافظ الجيزة، للعمل في حدائق أكتوبر، والتأخر في إنشاء إدارة للسرفيس بجهاز حدائق أكتوبر، وتأخر تقنين عمل العربات السوزوكي بخطوط سير معتمدة، ومحددة لكل المناطق، مع الرقابة عليها بالاتفاق مع المرور والسرفيس، والتأخر في توفير أماكن لموقف السيارات النموذجي الإقليمي بحدائق أكتوبر وتطوير موقف مداخل المدينة بجوار سوق الجملة وموقف زويل وموقف على مدخل المدينة بطريق الفيوم؛ لتكون مواقف نموذجية حضارية تليق بالمدينة.

- تأخر افتتاح طريق النايل سات وتشغيل قطار رمسيس- الواحات لربط المدينة بالمدينة الصناعية بأكتوبر ورمسيس.

- عدم وجود خطة لإنشاء إدارة صحية وإدارة تموينية وإدارة تعليمية وإدارة تضامن اجتماعي لحدائق أكتوبر مع توفير أماكن لها بمجمع مصالح حكومية.

- التأخر في طرح أرض لإنشاء مركز ثقافي لحدائق أكتوبر.

- التأخر في توفير البدائل للمحلات العشوائية بحدائق أكتوبر ببناء سويقات نموذجية متطورة ومولات تجارية كبيرة، وبناء مول في كل قطاع من مناطق ابني بيتك.

- التأخر في دراسة احتياج المدينة لتوسعات بإضافة مناطق إلى كردون المدينة على طريق الفيوم، وبناء جامعات ومعاهد دولية وخاصة، وضم مدينة الحرفيين بالجيزة على طريق الفيوم إلى حدائق أكتوبر وتشغيلها لتوفير فرص عمل.

- عدم توفير أماكن وإجراءات تنفيذية لطرح أراضٍ للبيع لعمل بنزينات وخدمات للسيارات وسط حدائق أكتوبر، في ظل احتياج شارع طريق أحمد زويل إلى بنزينة في أسرع وقت.

- تأخر تشغيل مراكز الشباب المغلقة وتحويلها إلى أندية بضم الأراضي المجاورة لها لزيادة المساحة وبالتواصل والتنسيق مع وزارة الشباب.

- التأخر في تخصيص أماكن لأنشطة ترفيهية في حدائق أكتوبر؛ مثل الممشى السياحي وملاهٍ وحدائق عامة.

- التأخر في تحديد مواعيد وخطة محددة لدخول الغاز الطبيعي لكل منطقة في ابني بيتك.

- التأخر في تخصيص أراضٍ لتلبية احتياج سكان حدائق أكتوبر إلى مدارس ثانوي خاص وتجاري وفني وفني مبارك كول ومعاهد أزهرية ومعاهد وجامعات.

- التأخر في تشغيل محلات وزارة التموين والزراعة في مولات ابني بيتك المهجورة.

- التأخر في طرح وحدات إدارية في المولات لعمل شهر عقاري في كل منطقة.

- التأخر في بناء نقاط شرطة في حدائق أكتوبر بالتنسيق مع الشرطة لتحديد الأماكن والتصميمات الهندسية ومتابعة التنفيذ من ميزانية مجلس الأمناء.

وطالب أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى، بعدد من المطالب جاءت كالتالي:

- تخصيص قروض ميسرة لأصحاب ابنى بيتك ليتمكنوا من التشطيبات الداخلية بضمان البيوت، ويتحمل مجلس الأمناء فرق الفائدة، وإعطاء مهلة ٦ أشهر لتكملة التشطيب والسكن وبعدها يتم سحب البيوت المهجورة.

- تنظيم مسابقات وجوائز لأجمل تشطيب خارجي وأجمل حديقة في المدينة.

- تنظيم حفلات غنائية في المناسبات العامة بالتناوب بين المناطق؛ مثل حفلة أنغام التي تم تنظيمها في الصالة المغطاة في حدائق أكتوبر في احتفالات أكتوبر، وتنظيم مسابقات وجوائز لماراثون دراجات وجري بجوائز من ميزانية مجلس الأمناء.

- تركيب كاميرات مراقبة في شوارع وميادين حدائق أكتوبر من ميزانية مجلس الأمناء.

- خطة لإعمار حدائق أكتوبر بتكملة الخدمات الناقصة، حسب احتياجات المناطق الحالية والمستقبلية وعرض خطة المدينة للتعديل والإضافة.

- وكذلك إعداد خطة بالخدمات المطلوبة والاحتياجات المستقبلية وأماكنها ومدة تنفيذها وبإجراءات فعلية واقعية لتنفيذها عن طريق مهندسي تخصص تنمية وتخطيط عمراني من هيئة المجتمعات العمرانية؛ لتحقيق الأهداف من إقامة مجتمع عمراني جديد، وتخطيط احتياجات المدينة لتستوعب مليون نسمة.