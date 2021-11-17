برلمانية: نسبة الخطأ في تحاليل المعامل الطبية تتجاوز 50%

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إنها أعدت مشروع قانون ينظم عمل معامل التحاليل الطبية، لتلافي السلبيات الموجودة حالياً، ومن المقرر أن تُحدثه بالمعايير التي أعلنتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اليوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الاعتماد اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة، وعدد من المسؤولين والخبراء والشركاء.

وأضافت "عبدالحليم" في كلمتها إن "نسبة الخطأ في المعامل كبير جدا في مصر ويتجاوز 50%، وفي مجال الأورام نضطر لتحليل العينة في 3 معامل مختلفة للتأكيد على النتيجة".

وتابعت: "رأيت تحليلا لسيدة 23 سنة وكانت النتيجة أنها تعاني من السرطان، وكنت في زيارة إلى لندن ورغبت في تحليل العينة مجددا هناك، والمفاجأة أن النتيجة خرجت أنها لا تعاني من السرطان".