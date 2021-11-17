فواتير الكهرباء والمحمول.. 9 أسباب لتوقف بطاقات التموين تعرف عليها

كتب - محمد سامي:

يشتكي بعض المواطنين من توقف خدمات صرف السلع التموينية من بطاقات التموين.

ويستعرض مصراوي 9 أسباب تؤدي إلى توقف البطاقات مع استمرار صرف الخبز وفق محددات الدعم والتي جاءت كالتالي:-



- أصحاب الدخل الحكومي المرتفع أو من لديه مرتب تأميني مرتفع بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الكبيرة.

- من يسدد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة.

- من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر.

- أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

- من يقوم بدفع مصاريف مدارس 20 ألف جنيه.

- من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

- أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، أو سيارة 2015 فمابعدها.

- من يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/وات.

- من يدفع فاتورة محمول 800 جنيه شهريًا فأكثر.

ويستطيع المواطن التي توقفت لديه البطاقة اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل إعادة تشغيلها إذا زال السبب أو في حالة كان هناك خطأ أدى لإيقافها.

يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له، ويطلب من الموظف تحرير نموذج أداء خدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة مع إحضار المستندات اللازمة وهي البطاقة التموينية الموقوفة في حالة كانت لا تزال مع المواطن وصورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية و المستند الدال على عدم الصرف.

وبعد تقديم المستندات اللازمة، يعتمد الموظف في مكتب التموين نموذج أداء الخدمة وإرفاق البطاقة الملغاة معه، وإرساله إلى مركز الخدمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإلغائها من Black List، ويتم إصدار رقم سري جديد لها إذا تطلب الأمر.

- يرسل مركز الخدمة البطاقة والمرفقات إلى الشركة المنفذة.

- تراجع الشركة المنفذة البطاقة وترسلها بعد تشغيلها إلى مكتب التموين، مرفقا بها تقرير تفصيلي يفيد التعديل.​