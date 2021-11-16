إجراءات كورونا والتعديات والنظافة.. شعراوي يجتمع بقيادات محافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء علاء رشاد، سكرتير عام المحافظة.

شهد اللقاء متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة وبعض الملفات الخدمية التي تهم مواطني العاصمة.

وفي بداية الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة أعمال شركتي "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"إنفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة ومتابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الشركتين بدأتا العمل حتى الآن في 11 حيا بالعاصمة المنطقتين الشرقية والغربية وجار استكمال استلام باقي الأحياء حتى ديسمبر القادم وفقاً لخطط التشغيل المعدة من الشركتين، مشيراً إلى أهمية المتابعة اليومية من نواب محافظ القاهرة ورؤساء الأحياء التي بدأ فيها عمل الشركتين لقياس مستوى النظافة في الشارع والمناطق الحيوية والخدمية، وتحسين مستوى الجمع السكني والتجاري للمخلفات بجميع الأحياء للمساهمة في خفض وصول القمامة إلى الشارع للحصول على رضا المواطنين.

وأكد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن بالتحسن في هذه الخدمة وعودة الوجه الحضاري للقاهرة في ظل المشروعات القومية التي يجرى إنشاؤها خلال الفترة الحالية والتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق التاريخية بالعاصمة مثل القاهرة الخديوية وحدائق الفسطاط.

وأوضح وزير التنمية المحلية: جار التنسيق مع الوزارات المعنية بمتابعة منظومة المخلفات الجديدة لدراسة العرض المالي والفني لشركة "إنفيروادبت" للتعاقد معها والتي من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة لشركتي "ارتقاء" و"إنفيروماستر" كطرف ثالث مستقل من خلال نظام إلكتروني ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة .

كما طالب شعراوي بإعداد تقارير أسبوعية حول متابعة أداء الشركتين في جميع الأحياء التي تسلمتها من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لمراجعة الالتزامات الخاصة بالشركات وقياس مدى تحسن مستوى النظافة بتلك الأحياء ورضا المواطنين عنها ورصد أي سلبيات في العمل للتواصل مع الشركتين والإسراع في تعديلها على الفور.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى وجود تنسيق مستمر بين نواب المحافظ ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة من جانب ومع شركتي "إنفيرو ماستر" و"ارتقاء" من جانب آخر وتقديم كل الدعم ليشعر المواطن بالقاهرة بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة بما يحقق رضاه عن تلك الخدمة المهمة.

وقال اللواء خالد عبدالعال إنه تم إقامة محطة مناولة في عين شمس وجار الانتهاء من محطتين في المرج وعين شمس لدعم جهود الشركات في تحسين مستوى النظافة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، كما شدد محافظ القاهرة على أهمية المتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لالتزامات الشركتين وفقاً لما تم الاتفاق عليه في العقود الموقعة خاصة بعد الالتزامات المالية من جانب الدولة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مع مسئولي الشركتين خلال شهر نوفمبر الجاري لمراجعة وتقييم مستوى الأداء خلال الشهرين الماضيين منذ تسليم الشركات عملها بأحياء القاهرة.

كما حرص الوزير على متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بالتعاون مع رؤساء الأحياء لرفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات.

كما تابع اللواء محمود شعراوي واللواء خالد عبدالعال جهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون نجحت في المرحلة الثالثة حتى الآن في إزالة 105 حالات تعد بالبناء على مساحة 192 ألف مترا مربعا.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار جهود رؤساء الأحياء بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لفرض سيادة القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما شهد اللقاء متابعة جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وعلى رأسها عدم السماح لأي موظف بالديوان العام للمحافظة وجميع الأحياء لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعيا حيث تم البدء في تنفيذ القرار من 15 نوفمبر الجاري.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، الأجهزة التنفيذية بالقاهرة بالمتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين غير المطعمين لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد شعراوي على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية الحفاظ على سلامة وصحة مواطني المحافظة، واستمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المعلنة ومنع استخدام الشيشة.

وخلال الاجتماع تم عرض جهود المحافظة في رفع الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع القاهرة بما يحقق سيولة في حركة المواطنين والمرور بجميع أحياء العاصمة، حيث أشار اللواء خالد عبدالعال إلى الحملات المستمرة التي يقوم بها نواب مناطق القاهرة الأربع بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة في الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لرفع أي إشغالات أو مخالفات والتواجد الميداني للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء للتواصل بصورة مستمرة مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.

كما تابع الوزير مع محافظ القاهرة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2021 – 2022)، وعلى رأسها تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الأرصفة وبعض المشروعات الخدمية الأخرى التي تهم المواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية استمرار المتابعة لتلك المشروعات خاصة تطوير مناطق مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بمصر القديمة وروضة السيدة 2 ومنشأة ناصر في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة، والتي يتابعها باهتمام وصورة دورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المحافظة في التصدي لمخالفات الجراجات المغلقة أسفل العقارات بأحياء المحافظة أو التي لا تستخدم في أغراض إنشاؤها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة الحملات على محلات السلع الغذائية المخالفة بالعاصمة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لسلامة وصحة المواطنين والمحال غير المرخصة.

ووجه وزير التنمية المحلية بقيام رؤساء الأحياء بحملات دورية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين على المحال المخالفة وغير المرخصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.