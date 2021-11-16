وفاة والد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ

كتب مينا غالي

أعلن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، وفاة والده صباح اليوم.

وقال حسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنا لله وانا اليه راجعون.. أبي حسن أحمد محمد عراقي في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك

وداعا يا أبويا يا أغلى ويا أحب الناس..

إن شاءالله الدفن بعد عصر اليوم

والعزاء في قرية التمساحية مركز القوصية محافظة أسيوط.