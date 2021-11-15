Masrawy logo white

الطقس غدًا.. الأرصاد: أجواء ممطرة تصل القاهرة نهاية الثلاثاء

11:28 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

(مصراوي):


قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السواحل الغربية تتأثر بسقوط الأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، على كل من السلوم ومطروح تصل في نهاية الفترة إلى الإسكندرية ولكن مع نهاية يوم الثلاثاء وبداية من الساعات الأولى ليوم الأربعاء، تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل إلى القاهرة.

وأضافت الهيئة، أنه من المنتظر أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

اقرأ أيضًا..

- الطقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد: حالة عدم الاستقرار تصل إلى القاهرة الكبرى

سقوط أمطار الطقس درجات الحرارة الارصاد

الخبر التالى:

امتد بطول عدة شوارع.. عزاء حسين تعلب أحد أكبر أصحاب الفراشة في مصر (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
935

إصابات اليوم

64

وفيات اليوم

791

متعافون اليوم

343961

إجمالي الإصابات

19499

إجمالي الوفيات

287682

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا