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مدير الوطنية للتدريب تكشف تفاصيل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

10:45 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
مدير الوطنية للتدريب تكشف تفاصيل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

الدكتورة رشا راغب

(مصراوي):

كشفت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، تفاصيل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يقام في يناير المقبل، مشيرة إلى أن المنتدى لم يقام العام الماضي بفعل أزمة كورونا التي أثرت على إقامة المؤتمرات والندوات والمنتديات في العالم.

وأضافت "راغب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه سيكون هناك ورش عمل وكلمات عن العالم ما بعد كورونا، وتأثير الأزمة على اقتصاديات الدول، مشيرة إلى أنه سيكون هناك مساحة للتفاعل بين الشباب من دول العالم المختلفة، مؤكدة أنه تمت استضافة 15 ألف شاب ممثلين عن 160 دولة في النسخ الـ3 الماضية، موضحة أن هذا العدد لن يكون في النسخة الحالية بسبب كورونا.

وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال النسخة الرابعة من مؤتمر شباب العالم، لمنع وقوع أي إصابات بفيروس كورونا، وتابعت: "كل من سيشارك في منتدى شباب العالم يجب أن يكون حاصل على لقاح كورونا، ويحمل شهادة معتمدة تفيد بذلك، كما سيتم إجراء مسحة كورونا خلال المنتدى"، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بمشاركين جدد ومحاولة عدد تكرار الحضور الذين شاركوا من قبل، مشيرة إلى أنه من يرغب في الحضور عليه التسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى.

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