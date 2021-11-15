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وزير المالية: "مفيش سلع بتتباع على الرصيف هتدخل مصر تاني"

10:27 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
وزير المالية: "مفيش سلع بتتباع على الرصيف هتدخل مصر تاني"

وزير المالية محمد معيط

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المنظومة التكنولوجية الجديدة للجمارك شملت عددًا من المعايير من شأنها تسريع وتيرة العمل واختصار زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى وضع رقابة صارمة على البضائع المستوردة، متابعًا: "مفيش سلع بتتباع على الرصيف هتدخل مصر تاني، مش ندفع تمنها بالعملة الصعبة وبعد يومين ثلاثة متستغلش تاني والمواطن مظلوم، المنظومة الجديدة هتقضي على الظاهرة نهائيًا".

وأكد وزير المالية، أن السلع التي سيتم استيرادها لابد أن يتم الحصول على بياناتها كاملة بالإضافة إلى بيانات المصدرين والمستوردين والتحقق من كافة هذه المعلومات والبيانات في زمن قصير وفقًا للمنظومة الجديدة للتيسير على كافة الأطراف، وفي نفس الوقت وضع أسس ومعايير لضمان سلامة البضائع التي يتم استيرادها من الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

وأكد وزير المالية، أن المنظومة الجديدة للموانئ المصرية تستهدف أن يتم تحويل الموانئ لممرات لعبور السلع وليست ممرات لتخزين السلع، حيث تم إنشاء أرشيف إلكتروني شامل ولم يعد هناك تعامل بالورق وسيتم تقليص مدة زمن الإفراج الجمركي، من خلال النافذة الواحدة.

وأكد معيط، أن هناك العديد من الجهات التي تم دمج قطاعتها منها على سبيل المثال وزارة الزراعة دمجت العديد من القطاعات لجهتين فقط وذلك تفعيل إجراءات الإفراج الجمركي الجديد.​

محمد معيط وزارة المالية الجمارك معتز محمود

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