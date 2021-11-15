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مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإعلامية مها حسني

10:22 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإعلامية مها حسني

مها حسني

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الإعلامية مها حسني الذي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية مها حسني كانت دمثة الخلق وعرف عنها الاخلاص والتفاني في العمل حيث بدأت كمذيعة في القناة الثالثة، ثم انتقلت للقناة الأولى، وتميزت بتقديم البرامج الخفيفة التي تعلق بها المشاهد من أهمها "أيامنا الحلوة" و"سيدتي".

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.​

وفاة المذيعة مها حسني مها حسني مجلس نقابة الإعلاميين طارق سعدة

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