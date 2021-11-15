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"الإفتاء" توضح شروط زيارة النساء للمقابر: منع الصراخ وارتداء الحجاب

07:52 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
"الإفتاء" توضح شروط زيارة النساء للمقابر: منع الصراخ وارتداء الحجاب

الدكتور أحمد ممدوح

(مصراوي):

كشف الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم زيارة النساء للمقابر عبر القناة الرسمية لـ"الإفتاء" عبر موقع يوتيوب.

وقال ممدوح إن زيارة النساء للمقابر حلال بشرط التزامهن بالآداب الشرعية، وأمنهن وأنفسهن وعرضهن ومالهن، بمعنى أنه لا يجوز زيارة المرأة للمقابر وهي متبرجة أو تضع "مكياج صارخ" أو ترتدي ملابس فاضحة، بل يجب ارتداء الحجاب أثناء الزيارة.

وأضاف كذلك لا يجوز للمرأة زيارة المقابر الواقعة في مكان غير مأهول بالناس بمفردها، ما يعرضها للخطر، بل يجب ألا تذهب بمفردها أو تذهب في النهار، ويجب الالتزام بالآداب الشرعية في الملبس والهيئة وعدم الصراخ.

أحمد ممدوح دار الإفتاء المصرية الحجاب زيارة النساء للمقابر

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