100 ألف جنيه تصرف عند الوفاة.. تفاصيل وثيقة التأمين على موظفي نظافة القاهرة

كتب- محمد نصار:



كشف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة، تفاصيل إطلاق وثيقة التأمين ضد الحوادث على العاملين بالهيئة.

وقال الشرشابي، لمصراوي، إن هذه الوثيقة تشمل جميع العاملين والموظفين في هيئة النظافة والتجميل والبالغ عددهم 10600 شخص.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة إلى أن الهيئة ستتحمل قيمة اشتراك العام الأول بقيمة 150 جنيها لكل شخص، على أن يتحمل الموظفون الاشتراك السنوي عن باقي السنوات.

وتابع أن هذه الوثيقة من أجل توفير الأمان والمساعدة للعاملين حال تعرضهم للحوادث أو الأزمات، موضحا أن قيمة وثيقة التأمين تبلغ 100 ألف جنيه.

كان الشرشابي وقع وثيقة التأمين الخاصة بجميع العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بجميع الفئات والعاملين بالهيئة ضد الحوادث بكافة أنواعها.

وبحسب العقود يتم صرف قيمة الوثيقة كاملة بمبلغ 100 ألف جنيه في حالة وقوع أي حادث ينتج عنه وفاة لأي عامل أو موظف بالهيئة، وبنسبة تعويض عن العجز الكلي أو الجزئي اعتبارا من 1/12/2021 وحتى 1/12/2022.