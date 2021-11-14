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شاهد آخر أعمال تطوير ميدان مصطفى كامل في وسط البلد بالصور

09:39 م الأحد 14 نوفمبر 2021
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كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، صورًا لأخر أعمال تطوير ميدان مصطفى كامل بوسط القاهرة، ضمن جهود الدولة المصرية في تطوير القاهرة التاريخية.

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب في طلاء العقارات المطلة على ميدان مصطفى كامل، ضمن أعمال تطوير القاهرة الخديوية.

ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلاً عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلا عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري الفريد.

ميدان مصطفى كامل شركة المقاولون العرب تطوير القاهرة التاريخية

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