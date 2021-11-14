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منتدى شباب العالم يعلن دورته الجديدة 2021: نعود للإبداع

07:05 م الأحد 14 نوفمبر 2021
منتدى شباب العالم يعلن دورته الجديدة 2021: نعود للإبداع

منتدى شباب العالم

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو ترويجي للدورة الجديدة من المنتدى 2021، بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.

وعلق الحساب على الفيديو: "من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك.. ما قرأته صحيح.. لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام ، مصر".

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