منتدى شباب العالم يعلن دورته الجديدة 2021: نعود للإبداع

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو ترويجي للدورة الجديدة من المنتدى 2021، بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.

وعلق الحساب على الفيديو: "من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك.. ما قرأته صحيح.. لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام ، مصر".