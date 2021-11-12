لأول مرة.. انطلاق ملتقى توظيف شغلني للسيدات غدًا



(مصراوي):

ينطلق غدًا السبت، ملتقى التوظيف "شغلني"، والمخصص للسيدات لأول مرة للعمل على إتاحة العديد من فرص العمل المقدمة من كبرى الشركات العاملة في السوق المحلي.

وقال عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة "شغلني"، في بيان سابق، إن ملتقى شغلني التوظيفي للسيدات يعتبر فرصة للمرأة المصرية لتسهيل وصولها للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، ما يساعد على تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن المرأة في مصر تمثل ما يقرب من نصف إجمالي تعداد السكان في مصر، حيث بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14.3% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 67.4% للرجال، كما بلغ معدل البطالة للإناث 17.7% مقابل 6% للذكور، وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 11.8% مقابل 63.4% للذكور.

وأوضح خليفة أن نسبة الإناث اللاتي يعملن عملًا دائمًا وصلت إلى 88% مقابل 65% للذكور، طبقًا لآخر إحصائيات القوى العاملة العام الماضي.

وذكر أن ملتقيات شغلني تتمتع بثقة كبيرة من كافة الأطراف في عملية التوظيف سواء من الشركات أو راغبي العمل، بدليل أعداد المشاركين المتزايدة في كل ملتقى، وستسعى المنصة بشكل أكبر لتوفير فرص عمل للمرأة خلال الفترة القادمة سواء من خلال ملتقيات التوظيف أو الموقع الإلكتروني.

وتدعم "شغلني" مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وتسعى لضمان توافر فرص عمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات دون أي نوع من التمييز، وفقا لخليفة.

وكانت شغلني شاركت مع وزارة التضامن الاجتماعي و"حلم" في إقامة "ملتقى عزم للتوظيف الدامج" لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وتعاونت أيضاً مع مؤسسة مصر الخير في برنامج "الغارمين" لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.

ونشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تغريدة على حسابه على "تويتر" في وقت سابق، عن ملتقى توظيف "شغلني" للسيدات والذي سيعقد غدًا السبت الموافق 13 نوفمبر الجاري.

وكتب ساويرس، عبر تويتر: "شغلني هتنظم أول ملتقى توظيف مخصص للسيدات في مصر، وهتجمع فيه فرص عمل موثوقة من أكبر الشركات. الملتقى يوم السبت 13 نوفمبر من 9 صباحًا حتى الـ6م في مبنى الجريك كامپس بالتحرير".