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بالفيديو.. انتصار السيسي في زيارة لقرية شما بالمنوفية

06:59 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
بالفيديو.. انتصار السيسي في زيارة لقرية شما بالمنوفية

جولة السيدة انتصار السيسي بقرية شما بالمنوفية

(مصراوي):

أذاعت القناة الأولى بالتلفزيون المصري، فيديو لزيارة السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لقرية "شمّا" التابعة لمركز "أشمون" في المنوفية.

وتعتبر الزيارة هي الأولى لقرينة الرئيس، لمتابعة معرض التراث للحرف اليدوية لسيدات القرية، وقدم الأهالي التحية لقرينة الرئيس وسط حالة من السعادة والفرحة.

وعقدت قرينة رئيس الجمهورية، اجتماعًا مع متطوعات "حياة كريمة"، كما تفقدت قرية "شمّا" والتقت عددًا من الأهالي، كما تابعت القافلة الطبية التي نظمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وعبّر أهالي "شمّا" عن سعادتهم بزيارة قرينة الرئيس لقريتهم، مؤكّدين حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديرهم لمبادرة "حياة كريمة".

شما المنوفية انتصار السيسي حياة كريمة مركز أشمون

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