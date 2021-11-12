مساحتها 3 كم.. محافظ الحيزة يفتتح مقبرة وادى المومياوات الذهبية بالواحات - صور

كتب-أحمد مسعد:

افتتح اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الجمعة، مقبرة وادى المومياوات الذهبية بمدينة الواحات البحرية، ضمن سلسلة الافتتاحات التي شهدها مركز الواحات على مدار يومين.

وأوضح محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أن المقبرة تعد أحد أهم الاكتشافات الأثرية فى القرن الـ 21، وإضافة كبيرة للمقتنيات الأثرية التي تنعم بها مصرنا الحبيبة، مشيراً إلى أن المقبرة تبعد عن مدينة الباويطي عاصمة مركز ومدينة الواحات البحرية بحوالي ٦ كم فقط.

وأشار المحافظ، إلى أن افتتاح المقبرة إضافة جديدة لآثار الجيزة معربا عن سعادته بالكشف الأثري، الذي يُعد إضافة جديدة لعظمة هذا المكان تاريخيا وأثريا، ومن شأنه أيضا أنّ يُحوّل هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحية جديدة تُضاف للمناطق السياحية الأثرية الخالدة في وطننا الحبيب والتي تؤكد عظمة الإنسان المصريّ وحضارته العريقة، ما يُسهم في جذب أنظار السائحين من جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تدعم القطاع السياحي لما له من أهمية كبير في الدفع بعجلة الاقتصاد.

ومن جانبه أشار عصام عبدالستار مدير منطقة الواحات البحرية الأثرية، إلى أن المقبرة المكتشفة تبلغ مساحتها ٣ كم٢ و تحمل رقم ٥٤ وتحتوى على عدد ٢٣ مومياء بعضها يمتلك قناع من البص الذهبى وصدرية من الكارتوناج مزينة بزخارف للألهة المصرية القديمة.

وأضاف عبد الستار، أن المقبرة هى أكبر جبانة من العصرين الرومانى واليونانى تم الكشف عنها حتى الآن.

رافق المحافظ خلال الافتتاح ابراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي وممثلين عن وزارة السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي ومديري المديريات الخدمية.