Masrawy logo white

كورونا.. الصحة العالمية تكشف موقف الإصابات والوفيات في مصر

08:42 م الخميس 11 نوفمبر 2021
كورونا.. الصحة العالمية تكشف موقف الإصابات والوفيات في مصر

منظمة الصحة العالمية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، التحديث اليومي لوضع كوفيد 19 في إقليم شرق المتوسط حتى 10 نوفمبر 2021، والذي يكشف المنحنى الوبائي للفيروس.

وكشف الإنفوجراف، أن مصر احتلت المرتبة الـ19 من حيث المنحنى الوبائي، وعدد ضحايا ومرضى فيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات الجديدة المصابة بكورونا 943، والعدد الإجمالي للحالات 340.269، بينما بلغ العدد الجديد للوفيات 63، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 19.249.

وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، أن البيانات الجديدة لا تعكس بالضرورة الحالات خلال 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن بعض البلدان تضيف بيانات بأثر رجعي والتي يتم إضافتها حسب تاريخ النشر.

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية مرضى فيروس كورونا كوفيد 19

الخبر التالى:

بالفيديو.. شاهد اقتران القمر وكوكب المشترى في سماء مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
934

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

627

متعافون اليوم

340269

إجمالي الإصابات

19249

إجمالي الوفيات

284993

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس في أسبوع.. الأرصاد تحذر من سيول على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا