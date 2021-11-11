كورونا.. الصحة العالمية تكشف موقف الإصابات والوفيات في مصر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، التحديث اليومي لوضع كوفيد 19 في إقليم شرق المتوسط حتى 10 نوفمبر 2021، والذي يكشف المنحنى الوبائي للفيروس.

وكشف الإنفوجراف، أن مصر احتلت المرتبة الـ19 من حيث المنحنى الوبائي، وعدد ضحايا ومرضى فيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات الجديدة المصابة بكورونا 943، والعدد الإجمالي للحالات 340.269، بينما بلغ العدد الجديد للوفيات 63، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 19.249.

وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، أن البيانات الجديدة لا تعكس بالضرورة الحالات خلال 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن بعض البلدان تضيف بيانات بأثر رجعي والتي يتم إضافتها حسب تاريخ النشر.