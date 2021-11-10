مطالب بمد مواعيد الإغلاق.. 6 توجيهات للمطاعم والمنشآت السياحية استعدادًا للموسم الشتوي

كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام وهبة عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن الإجراءات الجديدة للمطاعم استعدادًا للموسم السياحي الشتوي.

وقال عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لمصراوي، إن المنشآت والمطاعم السياحية ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المقررة منذ بداية الجائحة، قائلا:"نحن ملتزمون بتنفيذها بكل دقة وعناية، والحمد لله لم تصدر أي شكوى من المنشآت والمطاعم السياحية".

واستعرض "وهبة"، عددًا من التوجيهات الجديدة من الغرفة للمطاعم والمنشآت وذلك على النحو التالي:

- التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

- التشديد على سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة، على غرار الفنادق.

- ضرورة السير في إجراءات رخصة تداول الغذاء من الهيئة المصرية لصحة وسلامة الغذاء، كون المهلة المعطاة لتقديم الأوراق تنتهي في 20 نوفمبر.

- ضرورة التسجيل في المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارتي السياحة والداخلية.

- ضرورة تدريب العمالة على ممارسات صحة وسلامة الغذاء وفن الإدارة والضيافة وفن الطهي للارتقاء بالمستوى العام للمطاعم السياحية.

- الإلتزام بممارسات صحة وسلامة الغذاء وجودة المنتج وتقديم خدمة جيدة لكسب الثقة لدى العملاء، بهدف زيادة المبيعات.

وعن توقعاته للموسم الشتوي، قال وهبة: "لا أتوقع انتعاشة في ظل مواعيد الإغلاق الحالية والاستمرار في منع الشيشة في حين دول كثيرة بالجوار سمحت بها بضوابط مثل دبي والسعودية".

وطالب عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في مد مواعيد الإغلاق، وتقديم الشيشة للراغبين، وذلك بضوابط معينة من جانب الحكومة.

وعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأحد الماضي، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي ومراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، وذلك بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وشئون الشركات السياحية، والشئون الفنية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية والمستشار القانوني للوزارة.​