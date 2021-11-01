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البيئة: جناح مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "أيقونة" عالمية

11:56 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
البيئة: جناح مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "أيقونة" عالمية

زرطاج جول

(مصراوي):

تفقدت زرطاج جول وزيرة التغير المناخي بباكستان والمهندس ترفيق الشرجي وزير المياه والبيئة باليمن ومعاوية الردايدة وزير البيئة الأردنى والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية بزيارة تفقدية اليوم للجناح المصرى المقام على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الاطراف السادس والعشرون لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة فى الفترة من 31 اكتوبر و حتى 12 نوفمبر الجارى.

وأشاد الوزراء ورئيس البنك بالجناح المصرى بما يشمله من عروض وكتيبات ومطبوعات متنوعة تعرض النموذج المصري فى التصدى لآثار التغيرات المناخية بالتعاون مع كافة القطاعات بما يجعلة ايقونة مميزة لمعارض العالم فى حماية البيئة وعرض مشروعات التصدى لاثار التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان للوزارة اليوم، أن جناح مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop26 يهدف إلى عرض المشروعات والجهود المصرية في التصدي لأثار التغيرات المناخية وجهودها لدعم التآزر بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر بمشروعات ونماذج واقعية تنفذها مصر لتكون نموذج لغيرها من الدول، بالإضافة إلى خلق تواصل فعال يعزز دور مصر على مستوى العالم.

زرطاج جول باكستان المناخ مؤتمر Cop26

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