بيان رسمي بشأن حادث اصطدام طائرة سعودية بعامود في مطار القاهرة

كتب - محمد عبيد

قال مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه أثناء عمل دفع خلفي للطائرة التابعة للخطوط السعودية رحلة رقم MSR1774 أمس الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد تمام خروج كوبري التحميل ودخول جميع الركاب، وأثناء جر الطائرة بواسطة معدة الدفع الخلفي حدث احتكاك بسيط بجناح الطائرة الأيسر بعامود مرن قابل للكسر ومعلق عليه كاميرا لمتابعة مهبط الطائرات.

وأضاف المصدر، حسب بيان: تم رجوع الطائرة إلى الموقع مرة أخرى لعمل جميع الإجراءات والمراجعات بواسطة مهندس الطائرة، وتم التأكد من سلامتها، ولم يتأثر أي جزء من الجناح بأي شيئ، وبناء عليه تم عمل شهادة بصلاحية الطائرة للإقلاع ولم يتطلب الأمر مغادرة الركاب من الطائرة لسرعة إنهاء الإجراءات، وقد تم عمل دفع خلفي مرة أخرى للطائرة والتي أقلعت بعد تاخير حوالي ساعة.​