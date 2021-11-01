Masrawy logo white

بيان رسمي بشأن حادث اصطدام طائرة سعودية بعامود في مطار القاهرة

02:48 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
بيان رسمي بشأن حادث اصطدام طائرة سعودية بعامود في مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد

قال مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه أثناء عمل دفع خلفي للطائرة التابعة للخطوط السعودية رحلة رقم MSR1774 أمس الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد تمام خروج كوبري التحميل ودخول جميع الركاب، وأثناء جر الطائرة بواسطة معدة الدفع الخلفي حدث احتكاك بسيط بجناح الطائرة الأيسر بعامود مرن قابل للكسر ومعلق عليه كاميرا لمتابعة مهبط الطائرات.

وأضاف المصدر، حسب بيان: تم رجوع الطائرة إلى الموقع مرة أخرى لعمل جميع الإجراءات والمراجعات بواسطة مهندس الطائرة، وتم التأكد من سلامتها، ولم يتأثر أي جزء من الجناح بأي شيئ، وبناء عليه تم عمل شهادة بصلاحية الطائرة للإقلاع ولم يتطلب الأمر مغادرة الركاب من الطائرة لسرعة إنهاء الإجراءات، وقد تم عمل دفع خلفي مرة أخرى للطائرة والتي أقلعت بعد تاخير حوالي ساعة.​

مطار القاهرة الدولي ميناء القاهرة الجوي اصطدام طائرة سعودية طائرة سعودية السعودية

الخبر التالى:

الوزارة مش موجودة.. برلمانية تطالب جبالي بتغيير جذري في تعامل "البترول" مع النواب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا