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وفد التنسيقية يشارك في ختام محاكاة النظام السياسي بحزب المحافظين

05:57 م السبت 09 أكتوبر 2021
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(مصراوي):

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وفد من التنسيقية شارك اليوم في الحفل الختامي الذي نظمه حزب المحافظين بمقر الحزب، لمشروع محاكاة النظام السياسي المصرى.

وأضاف بيان من التنسيقية، أنه تم عرض نموذج محاكاة لمجلس النواب، وآخر لمجلس الشيوخ، بحضور رئيس الحزب والأمين العام وأمين التنظيم.

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وإيمان طلعت، ومحمد السيد سالم، وأحمد موسى، ومحمد راضي، وطه أحمد، أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب المحافظين مجلس النواب مجلس الشيوخ

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