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الأوقاف: ترجمة خطبتي الجمعة المقبلتين لـ 18 لغة

03:35 م الخميس 07 أكتوبر 2021
الأوقاف: ترجمة خطبتي الجمعة المقبلتين لـ 18 لغة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبتي الجمعة المقبلتين، 15 و22 من أكتوبر الجاري، إلى 18 لغة، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ذلك ضمن حملة نبي الرحمة التي أطلقتها طلع ربيع الأنور تزامنًا مع احتفالها بالمولد النبوي الشريف، وفي إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا.

و أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة جمعة غدا التى توافق 8 أكتوبر الجاري بعنوان: "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد .. وفلسفة الحرب في الإسلام"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد الوقت عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الشهادة في سبيل الوطن عز وشرف، وأن قاعدة الإسلام الراسخة هي السلم ، أما الحرب فلضرورة الدفاع وحماية الأوطان ومصالحها الاستراتيجية.​

وزارة الأوقاف لغة الإشارة ربيع الأنور المولد النبوي الشريف محمد مختار جمعة

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