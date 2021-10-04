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الجيزة تعلن إزالة أقدم "فيلا" مطلة على النيل لتعارضها مع مسار الدائري- فيديو

04:30 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
الجيزة تعلن إزالة أقدم "فيلا" مطلة على النيل لتعارضها مع مسار الدائري- فيديو

صورة من محتوى الفيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة أقدم فيلا متعارضة مع مسار أعمال توسعة الطريق الدائري بالمنيب بحي جنوب الجيزة.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن أعمال الإزالة تمت بالكامل لاستكمال مسار التوسعة للطريق الدائري لتحقيق السيولة المرجو من الأعمال.

يأتي ذلك في إطار المجهودات التي تنفذها الدولة لتوسعة الطرق والمحاور المرورية.

الجيزة حملة إزالة الطريق الدائري

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